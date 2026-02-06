【有片】美「甘迺迪號」航艦首次海試成功後返廠 可望2027年3月交艦

美國海軍「甘迺迪號」航艦動工11年後，終於在近日首度進行海試，可望達成在2027年3月交付的目標。（取自HII集團臉書）



美軍最新1艘航艦「甘迺迪號」，在歷經11年的漫長造艦工程之後，終於在近日完成交付前的首次海試作業回港，除了是「甘迺迪號」建造的重要里程碑，也使該艦可望按計畫在2027年3月交付美國海軍，推進戰力現代化。

根據歐亞時報（The EurAsian Times）報導，負責承造「甘迺迪號」（USS John F. Kennedy）航艦的美國軍用造艦大廠亨廷頓英格爾斯工業公司（Huntington Ingalls Industries, HII），證實該艦在上週從位於維吉尼亞州的紐波特紐斯造船廠（Newport News Shipbuilding）下水，完成數日的成功測試後，已於4日返回港口。

「甘迺迪號」工期大幅延長 原因在於整合先進系統

報導指出「甘迺迪號」於2015年，在紐波特紐斯造船廠這座催生所有美軍航艦的搖籃正式開工建造，身為美國海軍新一代「福特級」（Ford-class）航艦的二號艦，照常理來說，「甘迺迪號」建造以及交付的時間都應該比首艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）更短，然而「甘迺迪號」卻花了比「福特號」多出3年的時間才首度進行海試，其主要原因就出在新冠疫情的爆發，以及國會要求「甘迺迪號」交艦時，就必須具備操作F-35C戰機的能力。

雖然包括「卡爾文森號」（USS Carl Vinson）、「林肯號」（USS Abraham Lincoln）、「華盛頓號」（USS George Washington）以及「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt）等4艘前一代的「尼米茲級」（Nimiz-class）航艦，目前都可操作F-35C戰機，但事實上都是經過改裝之後才獲得，由於F-35C直到2019年才通過美國海軍作戰許可，因此2017年就已交付的「福特號」，也並無原生操作F-35C的能力。

此外，「甘迺迪號」也基於「福特號」服役之後的經驗，進行許多設計上的修改，並且整合了許多更為先進的系統，舉例而言，「福特號」採用AN/SPY-3多功能雷達（MFR），與AN/SPY-4廣域搜索雷達（VSR）的組合，但「甘迺迪號」則是改用可同時因應空中與水面威脅的AN/SPY-6(V)雷達。

採用電磁彈射技術 大幅提升起降速率卻遭川普詬病

在艦載航空系統方面，「甘迺迪號」則是繼續採用「福特號」搭載的電磁彈射系統（EMALS）、先進攔阻索（AAG）系統以及先進武器升降機（AWE）等，雖然前述3項系統在研發以及服役後都存在包括維護、可靠性等問題，且因為造價較為高昂而備受質疑，美國總統川普（Donald Trump）更是對電磁彈射系統高度不滿，在去年10月公開以「愚蠢的電動系統」（Stupid electric）稱呼，並宣示要簽署行政命令，規定航艦必須採用蒸汽彈射與液壓升降系統。

川普認為，以電力驅動的各類系統雖然先進，但是技術水準較高，若出現問題「就得從麻省理工學院（MIT）把專家千里迢迢載到艦上維修」，相較之下，機械式的系統「用鐵鎚和噴燈就能修好」，且「就算沒有比較好用，但也沒有比較差」。

報導指出，彈射系統是航艦進行作戰任務的關鍵元素，該裝置可協助各類定翼航空器，即便在長度較短的飛行甲板上，也能順利起飛，電磁彈射系統則是能夠大幅提升戰機起飛的速率，同時減少對其他設備以及戰機機身本體的壓力，降低航空作戰系統的耗損。

根據彭博在2018年的報導，五角大廈作戰測試與評估主任（DOT&E）辦公室在報告之中，表示自從「福特號」於2017年完成交付之後，針對電磁彈射系統進行的747次彈射測試中，就發生10次「嚴重故障」的情形，且先進攔截索系統在763次降落測試中，也出現了10次「任務失敗」的狀況，且艦上11座先進武器升降機也屢屢發生故障，因此川普的不滿其來有自。

原生設計與動力系統符合電力驅動 不易改用蒸氣技術

不過報導指出，「福特級」航艦所使用的「A1B」核反應爐，架構原本就是以全電力驅動架構進行設計，因此若要改採蒸氣彈射，就必須安裝大量蒸氣管道、閥門、泵浦以及鍋爐等等設備，牽涉到船體與其他系統的設計更動，不僅可能需耗費數十億美元，更將嚴重推遲新艦艇的交付速度。

此外，各類電力驅動系統與其他新的技術相同，都需要經驗與時間的積累才會臻於成熟，且「福特號」艦載系統可靠性近期已大幅提升，因此即便川普高聲呼籲，美國海軍回頭使用蒸氣彈射技術的可能性也並不高。

