【有片】義大利接收首批SAMP/T NG新世代防空系統 多層空防體系成型

義大利陸軍於近日，完成首批新一代的SAMP/T NG中長程防空系統，以及GRIFO短程防空系統接收作業，使該國先進多層次防空體系初具規模，進一步強化飛彈防禦能力，也是在俄烏戰爭爆發後，歐洲國家加速完善空防體系的最新例證。

軍事新聞網站Defence Blog報導，義大利陸軍在22日，舉行了包括SAMP/T NG以及GRIFO兩款防空系統的接收儀式，象徵義大利新一代防空架構正式成型，前述兩款系統也都是該國2021年時啟動，國防能力現代化的一環。

法義合資企業研製新一代中長程防空系統 有助歐洲安全整合

報導指出，SAMP/T NG系統是由法國與義大利合資企業「歐洲防空飛彈公司」（Eurosam）所研製，該公司是由歐洲飛彈集團（MBDA）義大利分公司，以及法國軍工大廠達利斯集團（Thales）聯手成立，SAMP/T NG系統是基於早期SAMP/T構型，進行包括偵測以及攔截能力的提升而成，整合MBDA所研製的Aster B1NT飛彈，可攔截超過150公里之外的威脅，並且採用義大利軍工企業李奧納多（Leonardo）旗下的Kronos Grand機動高功率雷達，可偵測350公里以外的目標。

因此，報導指出SAMP/T NG被歸類為中長程防空系統，具有因應彈道飛彈、航空器以及巡弋飛彈與特定類型彈道威脅的能力，除了是義大利國防的關鍵元素，也是北約整合飛彈防禦體系的重要部分。

由MBDA集團研製的GRIFO系統，可針對低空威脅進行有效打擊，構成點狀空防能力。（取自義大利陸軍X平台帳號）

義大利陸軍同時接收、由MBDA集團研製的GRIFO系統，則屬於短程防空（Short range air defense, SHORAD）能力，使用該集團旗下的「通用模組化防空飛彈增程型」（CAMM-ER）作為攔截彈，專門進行快速反應，以及因應低空機動威脅所設計，能夠對包括各類航空器、無人機、巡弋飛彈與反輻射飛彈進行攔截。

中長程防空能力與短程防禦系統交織 形成義大利新一代空防架構

根據義大利軍方現有計畫，該國將部署6個SAMP/T NG飛彈連，以及9套GRIFO系統，由中長程區域防禦能力，加上短程的點狀防空網，構成全面性的多層次空防架構。

報導指出，SAMP/T NG在義大利投入服役，是北約國家地面單位首度部署該系統，因此義大利陸軍實際操作的經驗與數據，都將成為其他北約國家的重要參考，也有助於北約將該系統與整體防空指管體系進行整合，提升面對空中威脅的能力。

