有片／習近平剛座下…保鑣急掏「神秘三寶」驚恐被拍！網驚：居然

2025年亞太經濟合作會議（APEC）在南韓慶州登場，會場內的中國國家主席習近平一舉一動都備受矚目。近日有畫面曝光，只見他剛入座不久，隨即有貼身保鑣上前，神情嚴肅地遞上三樣物品，保溫杯、手巾與眼鏡盒，影片曝光後立刻在國際網路社群引發熱議。





鏡頭拍下，習近平步入會場、面無表情地坐上座位，下一秒，隨行保鑣神色緊繃、立刻俯身上前，動作俐落又謹慎，從懷中取出三樣物品：一只銀灰色保溫杯、一條白色手巾，以及一個深色眼鏡盒，恭敬地放到習近平面前。流亡海外的中國作家曾錚昨（6日）透過社群平台X分享這段影片，指出習近平座位前已擺有APEC提供的兩瓶礦泉水，卻仍需保鑣特別送上自備的保溫杯，質疑「他為什麼還需要特別準備呢？」、「保鑣的表情和肢體語言又透露了什麼訊息呢？」。

影片曝光後，許多外國網友紛紛留言討論，有人驚訝發現：「習近平居然戴眼鏡？」、「那是老花眼鏡吧」、「他可能需要眼鏡看講稿」；也有人猜測：「他不喝現場的水，可能是擔心被下毒」、「那是安全措施的一部分」、「用自己的杯子、手巾，是為了不留下DNA或指紋」、「保鑣的行為看起來像標準的保護流程」。不過，也有網友以輕鬆口吻回應：「別想太多，他只是中國人，喜歡喝溫水而已。」整段畫面因細節微妙而引發不同解讀，相關討論仍持續延燒。

















