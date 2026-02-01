有片／老大始終都是習近平！川普不擔心解放軍高層整肅風波

美國總統川普1月31日在空軍一號專機上接受記者團訪問。路透社



中共上週直接整肅了中共解放軍第一號與第二號將領，擔任中央軍委副主席的張又俠，以及擔任軍委與共軍參謀總長的劉振立。美國總統川普週六（1月31日）在空軍一號上受訪，被問到此事時，他表現出並不太擔心的態度，強調自始至終習近平就是中國的「老大」。

記者在空軍一號上問說：「您對中國上週的軍事清洗有什麼看法？是否擔心其穩定性？」

川普回答說：「 就我而言，中國只有一個老大（boss），那就是習近平主席。他就是我要交涉的對象。我不擔心穩定性，習主席就是老大。我一直密切觀察，他在中國深受尊敬。他就是老大。」

川普這番發言與目前國際學界與新聞界憂慮的狀況截然不同。有一方認為，在失去具有實戰經驗的高層將領制約後，習近平的決策可能更加「放飛」，有可能不顧一切對台發動侵略作戰，完全低估了開戰的後果。

而就川普的回答來說，他認為中國的決策本來就是習近平說了算，所以就算解放軍第一號、第二號將領同時突然遭到整肅下台，他看來並不憂慮這會改變中國的對外軍事決策。

在此之前，川普也多次強調他與習近平的個人關係，並曾表示，只要他是美國總統，習近平就不會打台灣。

