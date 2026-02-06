【有片】自殺炸彈客攻擊巴基斯坦什葉派清真寺 至少31死近170傷

在巴基斯坦伊斯蘭堡，巴基斯坦準軍事部隊和警察突擊隊員2月6日在什葉派清真寺爆炸現場維護秩序。（美聯社）



巴基斯坦一名自殺炸彈客6日在首都伊斯蘭馬巴德的座什葉派清真寺發動攻擊，造成至少31死，169人受傷。

一位不具名巴基斯坦高階警官告訴法新社，巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）塔萊（Tarlai）地區一座什葉派清真寺6日的禮拜儀式之後，一名自殺炸彈客發動攻擊。

路透社報導，2名警官表示，兇手在清真寺大門口被攔下後引爆炸彈。現場畫面顯示，染血的遺體倒在鋪著地毯的清真寺地板上，周圍散落著玻璃碎片和瓦礫，到處充斥著哭喊與呼救的聲音。清真寺花園的地上也躺著數十名傷者，人們四處呼救。

英國廣播公司報導，清真寺管理員間目擊者阿什法克（Syed Ashfaq）表示，「我家就在這座座伊瑪姆巴爾加（Imambargah）清真寺旁邊。」他說，「我一聽到槍聲，就從家裡跑出來，想說一定是出了什麼事。」並補充，「但等我趕到時，已經發生爆炸了，到處都是屍體，有的人少了手臂，有的人少了腿。」他說，「我們用自己的車輛，把傷勢最重的人載去醫院。」

雖然巴基斯坦近幾年遭受日益增加的武裝激進活動，但在戒備森嚴的首都，炸彈襲擊事件仍相當罕見。針對這起爆炸事件，巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）在聲明中表達「深切哀痛」，並予以「強烈譴責」。

巴基斯坦人口達2.41億，組成結構主要為遜尼派穆斯林，而屬於少數族群的什葉派過去曾多次成為教派暴力攻擊的目標，像是遜尼派伊斯蘭激進組織「巴基斯坦塔利班運動」就將什葉派視為異端。

