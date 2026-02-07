有片／自民黨選情穩了？防相小泉急催票不惜自嘲「看我去年的總裁選舉就知道了」

日本防衛大臣小泉進次郎（左）2月4日到福岡縣，為自民黨眾議員候選人井上貴博站台。翻攝小泉進次郎X帳號



日本將於明天8日舉行國會眾議院改選投票，各政黨都把握最後機會衝刺。防衛大臣小泉進次郎6日在福岡縣為自民黨眾議員候選人站台時，不忘拿自己去年在總裁（黨魁）選戰敗北作例子，呼籲選民不要輕信「自民黨選情穩了」這種說法，自嘲火力全開。

小泉6日到福岡為首相輔佐官井上貴博助選，他站上宣傳車向選民發表演說，提到媒體民調皆稱自民黨可望大勝，呼籲支持者不要掉以輕心。

小泉說：「大家都說『沒問題啦沒問題啦』、『會贏啦會贏啦』，雖然在選舉中一直被這樣說，可是事情沒有按照計畫進行的例子多得是，請看看我去年的總裁選戰就知道了。」語畢台上台下都爆出笑聲。

助選場子多到講到嗓子沙啞的小泉接著說：「對吧？所以選舉（結果會怎樣）真的沒有人知道。不論報導說自民黨的選情有多好，說井上先生如何領先，到最後一刻被翻盤的選舉也多得是。」

小泉去年參選自民黨總裁選舉，選前原本頗受民調看好，但因發生盟友要求到動漫網站留政治言的爭議，在決選敗給高市早苗。

去年是小泉第2次參選自民黨總裁。2024年他首度挑戰，但發言缺乏實質內容，在首輪僅第名第3，無緣決選。網友還為他的空洞言談取了「進次郎構文」的外號。

不過去年日本「令和米之亂」的國產米缺貨危機惡化，小泉臨危受命接任農林水產大臣，果斷決定跳過政府招標程序，以「隨意契約」釋出政府儲備米，紓解不少米荒。去年10月他獲高市任命為防衛大臣，與自由記者唇槍舌劍辯論，以及頻頻走訪自衛隊各基地，民眾大讚他脫胎換骨。

