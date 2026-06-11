【有片】與友起口角烙人相約談判 18歲男竟亮刀揮舞下場曝

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彭男與女性友人發生口角爭執，相約至大業路一帶談判。圖：截自黑色豪門企業

桃園市桃園區6月7日晚間19時48分許，一名18歲彭姓男子與女性友人因細故發生口角爭執，雙方相約至大業路一帶談判。彭男與友人騎乘機車前往，對方則由4名友人駕駛自小客車到場。彭男見對方人數較多，竟持隨身攜帶刀械揮舞助勢，驚動警方到場，所幸現場未發生肢體衝突，亦無人員受傷。

警方立即啟動快打部隊趕赴現場處置，迅速控制狀況。圖：讀者提供

桃園警分局說明，青溪派出所當日晚間接獲報案，指稱大業路發生糾紛案件，警方立即啟動快打部隊趕赴現場處置，迅速控制狀況，避免衝突擴大。警方到場後立即將現場人員控制並帶返派出所釐清案情。雖雙方均表示不提出告訴，但彭男於公共場所持刀揮舞之行為，已影響社會秩序及公共安全，全案仍依社會秩序維護法函送裁處。

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桃園分局嚴正聲明，民眾遇有糾紛應循理性、合法方式處理，切勿因一時情緒而聚眾談判、持械助勢或從事其他違法行為。警方對於任何暴力滋事、聚眾鬥毆及危害公共安全案件，均秉持依法嚴辦立場，展現維護治安決心，確保民眾生命財產安全及社會秩序安定。

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