【有片】英相訪中被嗆「只帶回Labubu」 在野黨電爆施凱爾：被北京玩弄

英國保守黨黨魁巴登諾克於1月28日在倫敦教堂大廈發表講話。（美聯社）



英國首相施凱爾結束對中國為期4天正式訪問回國後，即面臨反對黨猛烈批評。英國保守黨黨魁巴登諾克直言，施凱爾此行「除了行李箱的拉布布玩偶外，幾乎空手而歸」，並指責其對中談判手法「軟弱無力、短視近利」，不僅沒換得任何實質經濟或安全承諾，更沒有為被囚的香港壹傳媒創辦人黎智英爭取到任何成果，痛批英國根本被中國牽著鼻子走。

現年46歲的巴登諾克（Kemi Badenoch）曾在銀行和資訊科技領域工作，於2017年成為國會議員，2023年到2024年擔任英國商業貿易大臣，於2024年成為英國保守黨黨魁，成為英國第一位領導主要政黨的黑人女性。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）結束對中國為期4天正式訪問回國後，立刻面臨反對黨猛烈批評。英國保守黨3日在官方X分享巴登諾克在下議院的犀利質詢片段，花了近6分鐘電爆施凱爾的親中路線，而台下的施凱爾被電到臉超臭。

巴登諾克首先肯定了前任保守黨政府對英國的貢獻，她指出，「在俄羅斯入侵烏克蘭問題上，保守黨政府給出全球最積極、最快的回應，還簽署了關鍵的『澳英美三方安全夥伴關係』（AUKUS）。」她稱英國脫歐後規模最大的貿易協議《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），讓英國正式進入日本等11個印太國家的經貿合作圈，並強調，「我當然知道這個協議，因為這是我簽署的。」

巴登諾克批施凱爾 討好中國的談判手法

她話鋒一轉，稱英國當然要和中國往來，但緊接著怪腔怪調地說，「即使他們是一個試圖破壞我們國家利益的威權國家，即使有時他們就在這座國會的牆內監聽我們，即使他們資助世界各地來敵視我國，仍無法否認他們是全球強權，也是無法忽視的經濟體。」

因此，她說保守黨並非質疑首相與中國網賴這件事，「我們批評的是他軟弱無力又短視近利的做法。」此時，在野議員響起一片贊同聲。巴登諾克相信施凱爾立意良善，但談判手法太糟糕，「他總是先把一切都給出去，然後希望對方會因此對他好一點。」這時候，在野議員又響起一片嘲笑聲附和。

巴登諾克說，「首相甚至連飛機都還沒上，就已經展現他願意不惜一切，來證明自己和中國關係很好的樣子。但中國向來每一個動作，都是在為自己爭取更有利的談判位置。」她說，反觀施凱爾看起來在這趟行程玩得很開心，「這趟行程對一個一生立場都被認為是在親共的人來說，這簡直就像美夢成真的時刻。」議席嘲笑聲越來越大，巴登諾克刻意停下，讓笑聲結束。

巴登諾克：除了拉布布玩偶外 施凱爾幾乎空手而歸

她接著說，「撇開他行李箱那個拉布布玩偶（Labubu，中國知名玩偶）不說。哦，對了，希望他確認過那個拉布布是否被裝竊聽器，他幾乎是空手而歸。」她表示，「我們都希望蘇格蘭威士忌能有更低的關稅，但如果首相願意像我兩個禮拜前那樣實際跟威士忌業者談過，那他就會知道，他們真正需要的是便宜的能源和更低的整體稅負。」

巴登諾克說，但施凱爾拿回來的卻是免簽證入境，「而中國早就對其他國家提供這種待遇了，這個成果根本配不上一次首相級的訪問。」

她語氣一沉強調，「最糟糕的是，首相竟然把『解除4名保守黨國會議員的制裁』包裝成一個偉大的勝利，就好像是施捨給我們的一樣。」巴登諾克激動地說，這些議員之所以被制裁，是因為他們勇於對抗中國，以施凱爾不敢採取的方式，挺身對抗中國監聽英國議員，「那些人根本不想去中國，中方自己也知道，他們知道自己在給他一個沒用的『禮物』，為什麼我們堂堂大英國首相就看不出來呢？」

嗆施凱爾被中國玩弄於股掌之中 進口一堆中國製品

巴登諾克更直嗆，「首相又被（中國）玩弄於股掌之中。」她稱，「中國將在倫敦市中心蓋一座大型間諜據點，而這個據點是首相連飛機都沒上就必須先付的『贖金』！我絕不會允許英國被如此挾持。」

她批評，「首相在談判桌上，把英國談成了在世界上又更弱勢的國家，他的整體經濟政策，就是對企業課更多稅、管制更嚴格，然後能源價格漲到英國被迫去工業化，接著再進口中國製的風機、中國製太陽能板、中國製電動車電池，而這些產品全都來自一個每隔一週就新蓋一座燃煤發電廠的國家。」

巴登諾克批施凱爾 沒為黎智英爭取任何成果

巴登諾克問，「他有跟中方談過這點嗎？他的訪問為黎智英爭取到什麼？沒有！中國有承諾停止為普丁在烏克蘭戰爭中提供燃料嗎？看起來也沒有！為正在被奴役的維吾爾人帶來什麼改變？完全沒有！中國有同意停止網路攻擊嗎？有嗎？大家心知肚明。」

巴登諾克表示，「現實就是，中國展現了實力，英國被人牽著鼻子走。這也難怪習近平會稱讚工黨，因為真正挺身捍衛英國的是保守黨。」

她最後重申，英國當然應該與其他國家往來，包括敵對國家，但得睜大眼睛並站在有利的位置上跟對方來往，「我們需要的是一位把國家利益擺在第一位的首相與政府。」

