【有片】英軍「挑戰者3型」主戰車首完成載人實彈射擊 目標至少服役到2040



英國陸軍新1代主戰車「挑戰者3型」近日在國防部訓練設施中，完成史上首次載人實彈射擊測試，正式從受控測試階段邁入作戰驗證，標誌英國裝甲部隊現代化的重要里程碑。這次測試驗證了萊茵金屬120公厘L55A1滑膛砲、全新彈藥家族以及數位化射控系統的整合效能，象徵英軍重裝甲戰力不僅全面接軌北約標準，也為將服役至2040年的核心地面打擊能力，奠定關鍵基礎。

軍聞網站Army Recognition報導，德國萊茵金屬（Rheinmetall）和英國國防當局20日宣布，由萊茵金屬BAE系統陸地公司（Rheinmetall BAE Systems Land，RBSL）研製的「挑戰者3型」（Challenger 3）主力戰車，已在英國國防部1處訓練中心，成功完成首次載人實彈射擊測試。

這不僅是英國30多年來，首次在國內進行新型主力戰車的實彈射擊，也標誌著英國陸軍裝甲現代化計畫的重要里程碑，確認挑戰者3型已從遙控測試階段，進入由實際乘員操作的作戰驗證階段。

這次測試屬於逐步驗證計畫的1環，目的是在戰車正式服役前，全面確認它的各項系統性能。工程團隊先前已在無人狀態下進行射擊測試，以在不讓乘員暴露於風險的情況下，檢驗新型砲塔、主砲和射控系統的運作表現。在這項階段的性能及安全目標達成後，RBSL才進一步展開載人實彈射擊，由人員實際進入砲塔操作戰車，讓測試條件更貼近實際作戰情境。

挑戰者3型至少服役到2040年

在測試過程中，「挑戰者3型」使用了實彈動能反裝甲彈藥還有可程式化多用途彈藥，讓團隊得以驗證萊茵金屬製120公厘L55A1滑膛砲、它的完整彈藥家族以及數位化射控架構之間的整合及互動。這項里程碑也為英國今年規劃的載人實彈射擊測試，以及初期可靠性提升的試驗鋪路，隨著測試強度及時間拉長，逐步建立對戰車長期運作性能的信心。

「挑戰者3型」被定位為英國陸軍下1代主戰車，也是裝甲部隊現代化的核心平台。這款平台結合大幅現代化的砲塔和系統套件，以及經實戰驗證的車體，讓它在殺傷力、防護力和數位整合的能力上，與現役車隊相比出現顯著躍升。它採用萊茵金屬製120公厘L55A1滑膛砲，讓英國陸軍與北約標準口徑接軌，得以使用最新1代的高性能動能彈和可程式化多用途彈藥。

「挑戰者3型」的武裝系統配備先進的電子架構和現代化感測器，可讓它在更遠距離、於更複雜的戰場環境中，打擊更廣泛的目標類型。挑戰者3型的設計目標是至少服役到2040年，成為英國陸軍未來裝甲編組中的重型打擊核心。

挑戰者3型全面超越它的前代

這次實彈射擊測試，也必須放在「挑戰者」系列的作戰傳承，以及從「挑戰者2型」（Challenger 2）演進至「挑戰者3型」的背景下理解。幾十年來，挑戰者2型一直是英國重裝甲部隊的骨幹，曾在實戰和維和任務中展現它的防護及火力優勢，但同時也暴露出面對快速變化威脅時，源自時代設計的侷限。

與「挑戰者2型」採用獨特的線膛砲害專用彈藥不同，「挑戰者3型」改用多數盟軍通用的滑膛砲，大幅簡化彈藥後勤，也提升了互通性。可程式化多用途彈藥的引入，也讓乘員在面對不同目標時，無須頻繁更換彈種，即可靈活應對。

同時，「挑戰者3型」的平台全面數位化，還結合更先進的感測器和聯網作戰系統，目標在於縮短「感測到射擊」的反應鏈，提升戰場態勢感知，並強化與其他現代化載具的聯合作戰能力。

這些變革讓「挑戰者3型」在殺傷力、生存性及戰場整合的能力上，全面超越它的前代。長砲管滑膛砲和新型彈藥將提升遠距離裝甲穿透和目標效應，而可程式化彈藥則強化對工事、輕型載具或掩蔽步兵的打擊彈性。

「挑戰者3型」的新砲塔架構和模組化防護套件具備可擴充性，並可相容主動防護系統，可提升對現代反戰車飛彈等先進威脅的防禦能力。數位系統及改良後的人機介面，則能加快目標獲取和交戰循環，支援「獵殲者」（hunter-killer）戰術，並與其他平台協同作戰。整體而言，這是1款更適應高強度衝突場景的主力戰車。

英國陸軍將與盟友更加緊密聯繫

在戰略層面上，「挑戰者3型」成功完成載人實彈射擊測試，象徵英國陸軍的新型主力戰車計畫已取得實質進展。挑戰者3型由RBSL負責生產，合約金額超過8億英鎊，將把148輛現役戰車升級為新構型，讓它不僅是1項軍事能力計畫，也是1項具國家意義的產業工程。

RBSL位於特爾福德（Telford）的生產線，已投資約4000萬英鎊，支持公司內300個高技術職缺，並在全英國供應鏈中提供450個工作機會。這條供應鏈以英國中小企業為主，分布於西密德蘭、格拉斯哥、紐卡索、懷特島等地。整體而言，這項計畫不僅強化英國的重裝甲戰力，也鞏固英軍的工業基礎，並透過通用口徑和相容系統，讓英國裝甲部隊與主要盟友更緊密聯繫、合作。

挑戰者3型由RBSL負責生產，將在全英國供應鏈中提供450個工作機會。（取自英國陸軍網站）

