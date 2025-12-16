有片／英雄不只一個！他們差點就先阻止了雪梨大屠殺！ 澳洲退休夫婦奪槍時英勇犧牲

鮑里斯古曼（右）當時成功從恐怖分子沙吉德阿克拉姆（左）奪下槍枝，中間站的是他的妻子索菲亞。翻攝Ｘ



在12月14日發生於澳洲雪梨海灘的反猶大屠殺，行兇的恐怖份子有一人被一名敘利亞穆斯林移民阿美德徒手奪槍，阿美德的英雄舉動獲得各界讚揚。但是這場悲劇中的英雄不只一人，一對退休夫婦在兩名槍手下車準備行兇時，也曾英勇奪槍試圖阻止，但遭恐怖分子無情射殺。

由行車紀錄器所拍下的戲劇化影片顯示，當這對父子檔恐怖分子拿著槍，從他們的銀色轎車下車時，就有一名男子衝向其中一名槍手，成功奪下槍枝，還揮舞槍托攻擊恐怖份子。但到後來，恐怖份子取出另一把槍，把勇男以及與他同行的女子雙雙殺害。

遇害的是69歲的鮑里斯古曼（Boris Gurman）以及他的妻子索菲亞（Sofia Gurman）。古曼家族週二（16日）發出聲明，證實這對勇敢的夫妻在阻止恐怖份子行兇中犧牲，他們寫說：「儘管任何事物都無法減輕失去鮑里斯和索菲亞的痛苦，但我們對他們的勇敢無私感到無比自豪。」

試圖阻止雪梨邦迪海灘恐攻，一度成功奪槍但犧牲的鮑里斯（右）與索菲亞古曼夫婦。翻攝X

聲明中繼續寫說：「這正是鮑里斯和索菲亞的真實寫照，他們是發自本能，願意無私幫助他人的人。」

退休的古曼夫婦是猶太人，他們也成了兇手阿克拉姆父子最開始殺害的犧牲者。影片中顯示，鮑里斯成功奪槍的對象應是恐怖分子中的父親沙吉德阿克拉姆（Sajid Akram），因為這名兇嫌身穿白褲，與他的兒子、另一兇手納維德（Naveed Akram）有明顯差異。

而在凶嫌開始屠殺後，遭到43歲穆斯林移民阿美德（Ahmed Al Ahmed）奪下槍枝的，也是沙吉德。

目前已有至少15人死在兇手阿克拉姆父子的槍下，沙吉德本人當場被警察擊斃，納維德重傷命危。另外有至少40人受傷送醫，包括奪槍成功但是左手嚴重受傷的阿美德。

古曼家族表示，鮑里斯是退休的機械工人，以慷慨助人在社區聞名。索菲亞在澳洲郵政工作，廣受同事喜愛。「他們是我們家族的核心，失去他們留下了一個深深的空洞。」

更令人惋惜的是，拍到阿美德成功奪槍的網路影片，一開頭拍到的車子旁邊兩具屍體，就是犧牲的古曼夫婦。

挺身抵抗恐怖分子作惡，不幸犧牲的不只古曼夫婦。61歲的猶太男子莫里森（Reuven Morrison）被拍到在阿美德成功奪槍，恐怖分子沙吉德朝他兒子方向撤退時，撿起地上的磚頭砸向沙吉德。莫里森之後被兇徒納維德開槍打死。

持磚頭對抗雪梨邦迪海灘恐攻歹徒的莫里森，不幸中槍犧牲。翻攝澳洲廣播公司ABC網站

外界一開始並不知道這位「磚頭男」的下落。而他的女兒古特尼克（Sheina Gutnick）週二出面向澳洲廣播公司（ABC）指認這就是她犧牲的父親。古特尼克說，莫里森當時衝出來撿磚頭攻向恐怖份子，是在掩護一位帶著小孩的婦女，「他沒有退縮，他沒有低頭躲閃，他衝上前展開行動，奮勇抵抗。他是非凡的人。」

