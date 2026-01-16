【有片】英「首席捕鼠大臣」賴瑞迎19歲生日 門口散步險絆倒波蘭攝影官

英國「首席捕鼠大臣」虎斑貓賴瑞於1月13日迎來19歲生日，成為英國史上任期最長的「官員」。（取自X@@danieltilles1／@Number10cat）



長居唐寧街 10 號的英國「首席捕鼠大臣」虎斑貓賴瑞迎來 19 歲生日，不僅成為英國史上任期最長的「官員」，歷經6位首相與多場政治風暴，更早已超越捕鼠角色，成為英國政壇少數不變且療癒人心的溫暖定心丸。就在生日當天，他還意外在首相官邸門口「擋路」，讓外國元首的官方攝影師險些跌倒，逗趣畫面迅速瘋傳，為政治日常添上一抹輕鬆色彩。

長居英國首相官邸的「首席捕鼠大臣」（Chief Mouser）虎斑貓賴瑞（Larry）於13日迎來19歲生日，成為唐寧街最長壽的「官員」，在社交媒體上引發熱議。

巴基斯坦媒體The Express Tribune報導，賴瑞在2011年從巴特西貓狗之家（Battersea Dogs and Cats Home）被領養，最初是為了處理唐寧街10號的鼠患。然而，隨著時間推移，他早已不只是隻抓老鼠的貓，而是在多年政治動盪、領導人更迭與全球危機中，成了一個大家熟悉且療癒人心的定心丸。

牠經常被拍到懶洋洋的躺在門口，或是對來來往往的政治人物露出一臉不以為然的表情。如今，成為英國史上任期最長的「官員」，賴瑞先後服務過6位首相，見證權力更迭、政策轉向和民意起伏。

網路上許多賴瑞的帳號也發文為牠慶生，分享相關迷因和舊照片，當中有人把賴瑞形容成英國政壇唯一不變的存在，開玩笑說牠待在唐寧街的時間，比許多政治人物的生涯、甚至競選承諾都還要久。

賴瑞的官方帳號於2026年1月13日也發文幫牠慶祝生日。（取自官方帳號）

這個生日也再度引發外界對賴瑞「半官方身分」的討論。雖然牠的頭銜是捕鼠大臣，但大家早就發現，賴瑞比起認真抓老鼠，更愛睡午覺、散步，和躺在唐寧街門口，讓攝影師拍個正著。話雖如此，不少人認為，他在緊張時局中扮演了「療癒國民情緒」的角色。

攝影官險撞英國「捕鼠大臣」踉蹌 賴瑞萌翻眾人

就在生日這一天，波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）13日到訪唐寧街與英國首相施凱爾（Keir Starmer）會面後準備步出官邸時，一名波蘭總統的官方攝影師布亞克（Mikołaj Bujak）當時先行邁出官邸，想拍總統的正面照，不料賴瑞正好在門口為至徘徊「擋路」，該名攝影險些「中招」絆倒，所幸最終站穩沒有跌倒。

這幕逗趣的畫面正好被一旁的波蘭媒體人提萊斯（Daniel Tilles）拍下，並於14日在X平台分享該照片，畫面中可看見布亞克雙手各持一台相機在英國首相官邸台階上踉蹌的步伐，腳前則有一隻開「飛機耳」的虎斑貓賴瑞被嚇到，趕緊飛奔離開。

賴瑞雖然年事已高，但從照片中看起來仍身手矯健，攝影師身後的波蘭波蘭總統則平靜地隨之步出門口。

