【有片】荷莫茲火線升溫！伊朗宣稱擊中F-35機庫與美軍第五艦隊巴林基地

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駐有美國海軍第五艦隊的巴林9日多地傳出爆炸。（取自X平台@RyanRozbiani）



美國與伊朗在荷莫茲海峽的衝突持續升溫，在1架美軍AH-64「阿帕契」直升機8日遭擊落後，美軍已對伊朗發動報復性的空襲行動，進一步加劇緊張情勢。伊朗媒體表示，荷莫茲海峽周邊的葛希姆島、西里克港和阿巴斯港等地接連傳出爆炸聲。同時，伊朗革命衛隊宣稱已對駐巴林的美軍第五艦隊、約旦的阿茲拉克基地，以及科威特的賽勒姆基地發動飛彈及無人機攻擊，並聲稱擊中F-35戰機機庫等目標。

路透社報導，美國總統川普9日最新表示，在1架美軍AH-64「阿帕契」（Apache）攻擊直升機8日在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）遭擊落後，美軍已對伊朗發動空襲行動。這次新1輪打擊進一步加深外界對和平協議前景的疑慮，也讓脆弱的停火局勢更加緊張。川普接受ABC新聞訪問時表示：「我認為（對伊朗的）回應應該非常強硬、非常有力，而這次行動就是如此。」

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在遭美軍初步空襲後，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）在X平台發文表示，伊朗不會對任何攻擊或威脅「置之不理」。



伊朗國營媒體報導指出，荷莫茲海峽的葛希姆島（Qeshm island）遭到攻擊，並確認位於荷莫茲海峽沿岸的西里克港（Sirik）遭到飛彈擊中。另外，伊朗媒體稱，根據當地居民及地方人士的說法，附近的阿巴斯港（Bandar Abbas），還有靠近荷莫茲海峽入口的賈斯克（Jask）也傳出爆炸聲響。

美海軍第五艦隊所在的巴林遭襲

巴林內政部稍早表示，當地防空警報響起，並呼籲民眾前往安全地點避難。據報，巴林首都麥納瑪（Manama）已發生20多起獨立爆炸，美國海軍第五艦隊基地總部的方向也發生地面爆炸。

巴林國王顧問隨後在X平台發文表示，巴林的防空系統已成功攔截伊朗的來襲攻擊。這些消息出現於伊朗革命衛隊（IRGC）宣布對駐巴林的美軍第五艦隊基地發動無人機攻擊之後，並威脅如果衝突持續，將採取「更嚴厲的回應」。

伊朗稱攻擊F-35機庫並摧毀4目標

伊朗媒體10日報導，伊朗革命衛隊聲明表示，它的空天部隊已發射長程固體燃料飛彈，攻擊位於約旦、駐有美軍的「阿茲拉克基地」（Al-Azraq base）。聲明稱，飛彈成功命中並摧毀4個關鍵目標，包括F-35戰機機庫以及基地主要的指揮與控制中心。

伊朗革命衛隊強調，這次行動是更大規模報復行動的一部分，聲稱已攻擊中東地區21個美軍的海空基地目標，並擊落1架進入伊朗領空的MQ-9「死神」（Reaper）無人機。他們警告，革命衛隊已全面準備好對任何後續的美軍行動發動「毀滅性且決定性的回應」，並稱華府將為進一步升級承擔全部責任。

約旦軍方則表示，已成功攔截並擊落5枚從伊朗方向發射、目標指向阿茲拉克地區的飛彈。軍方補充說，攔截後的殘骸落入境內，但未造成任何人員傷亡或財產損失。

另外，伊朗媒體也援引革命衛隊的說法稱，已對位於科威特的「賽勒姆基地」（Ali Al Salem base）發動無人機攻擊。

伊朗快速回應是為阻止「新常態」

華府智庫「昆西研究所」（Quincy Institute for Responsible Statecraft）執行副主席帕爾西（Trita Parsi）表示，伊朗正試圖對美國的攻擊做出「相稱但強硬且迅速的回應」。他表示：「因為否則將形成1種新常態，美國可以幾乎不受懲罰地對伊朗發動攻擊。」

帕爾西指出，伊朗希望明確傳達「任何針對它的攻擊都會被回應，不論規模大小」。他補充說，目前局勢是否升級仍待觀察，關鍵在於伊朗如何拿捏對美軍基地攻擊的強度及節奏。

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