有片／葉珂帶貨「傳嬰兒宏亮哭聲」 露慈母笑！暫離直播：我去看一眼

葉珂直播時傳來嬰兒哭聲，她更因此暫離去查看。（翻攝微博）

中國男星黃曉明，去年9月認愛女網紅葉珂，後來雙方分手消息瘋傳，葉珂今年曾說自己生下寶寶，但性別、生父是誰始終是個謎。如今她最近的直播中，突然傳來宏亮嬰兒哭聲，葉珂甚至起身去查看，再次掀起討論。

葉珂帶貨中 嬰兒嚎啕大哭

葉珂近日帶貨直播中，傳來嬰兒宏亮哭聲，她聽見後露出慈母笑容說「這個小寶寶...」，接著又一句「媽呀！就哇啦哇啦叫」，直接露出本音。

葉珂（紅框處）離開鏡頭去看一下孩子。（翻攝微博）

不僅如此，後來疑因嬰兒哭聲不斷，助理嘀咕說「關了2道門...我剛上去的時候看..」；而葉則說自己要看小孩一下，隨後就起身暫離直播鏡頭，疑是就去看小孩。

孩子是黃曉明的？ 仍是謎團

黃曉明到底和葉珂有沒有小孩，仍引發各種猜測。（翻攝微博）

影片旋即在微博掀起熱議，有人大讚「葉珂姊姊真是超人媽媽！」，但不少人更好奇的是小孩父親身分，紛紛詢問「誰的孩子？」「這是讓小明哥打錢呢？」「黃曉明你女兒哭了快去哄」「她的搖錢樹響了」

