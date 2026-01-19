有片／蘆洲雙屍命案「死者最後身影曝」 夫有接刀傷、妻頭部「出現明顯凹陷」

蘆洲發生雙屍命案。（翻攝畫面）

新北蘆洲昨（18）日發生凶殺案。一對夫妻被發現倒在客廳，且身上有10多處刀傷，經警方調閱監視器發現，死者的兒子涉有重嫌，傷勢的部份，警方稍早也說明，「男子有明顯接刀的刀傷，女子的頭部有嚴重的挫傷」，死者最後的身影也曝光。

警方說明，陳姓報案人於昨日多次聯繫廖姓表哥（男、48年次）未果，之後到了現場，與員警請鎖匠開門後，發現表哥與其妻（女、40年次）夫妻2人倒臥客廳，地面有大量血跡。經調閱監視器發現死者兒子17日晚間21時自案址騎乘機車離去、目前無法取得聯繫，涉有重嫌，目前正追緝中。

從警方公布的畫面中可以看到，在21時07分還有拍到死者的身影，當時廖姓男子提著一袋像是晚餐的物品，並且走回家中，並開門上樓，而廖姓嫌犯則約於21時時31分走出家門，騎機車離開。

死者最後身影

凶嫌騎車離開

關於傷勢的部份，蘆洲分局蘆洲所所長許哲源說明，男女各中數10刀，男子有明顯接刀的刀傷，女子的頭部有嚴重的挫傷，其頭部已經有明顯的凹陷，背部有多處刀傷。這3人均沒有通報家暴的紀錄。目前還在偵查動機中。

