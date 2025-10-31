有片／衝進颶風風眼牆！氣象偵察機遭亂流猛甩 機組員如玩具般被拋飛

一架氣象偵察機在執行任務時瞬間遭到強烈亂流襲擊，整架飛機被猛烈拋甩。（翻攝自Ｘ）

一段驚心動魄的影片曝光，美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）一架氣象偵察機在執行任務時，飛入颶風「梅麗莎」的風眼牆，瞬間遭到強烈亂流襲擊，整架飛機被猛烈拋甩，機組人員宛如玩具般被狂風玩弄。

畫面中可見，機上至少5名成員緊抓座位，全程劇烈顛簸，艙內傳出震耳欲聾的風嘯聲，窗外一片濃密白雲，完全看不見外界景象。一隻吊掛艙頂的柯米蛙吉祥物，也隨著機體搖晃瘋狂擺盪，凸顯現場的驚險程度。

專家指出，飛入颶風風眼牆是地球上最極端的飛行環境之一。風眼牆內風速達每小時185英里（約298公里），足以讓重達數十噸的飛機劇烈震動。這次任務中，NOAA機組人員成功穿越風牆，進入直徑約11英里（約17.7公里）的風眼中心，一個風暴中罕見的平靜區域。

過去的影像顯示，飛進風眼內部可見高聳如牆的雲層環繞四周，形成壯觀的「體育場效應」。但每一次進入風眼牆，對機組人員而言都是與死神擦肩的冒險。

「梅麗莎」目前被列為大西洋歷史上最強颶風之一，也是自有紀錄以來襲擊牙買加的最猛烈風暴。它以時速185英里的強風登陸牙買加，造成嚴重破壞，至少34人於加勒比海地區喪生，災情慘重。

