有片／西島秀俊變身「可愛大叔」！倫敦嗨玩Jellycat太萌了 粉絲心臟爆擊喊暈船

西島秀俊難得一見的私下活潑模樣，讓粉絲們瞬間暴動。（翻攝自西島秀俊IG）

日本影帝西島秀俊今（9日）透過IG分享了一段人在英國倫敦的影片，影片中他現身玩具店，開心地購買時下最夯的英國品牌「Jellycat」玩偶，難得一見的私下活潑模樣，讓粉絲們瞬間暴動，貼文迅速累積了大量迴響。

西島秀俊在社群簡短寫下「真是個開心的體驗！超好玩的！」並標註了倫敦地標，畫面中，這位影壇巨星一改在電影或戲劇中內斂沉穩形象，在店內與店員熱情互動，甚至像個大男孩般興奮玩鬧，充滿活力的身影讓網友驚呼他的「運動細胞也太好了吧」，他臉上掛著招牌溫暖笑容，似乎正沉浸在選購可愛玩偶樂趣中。

廣告 廣告

有眼尖粉絲辨認出，西島秀俊可能是在倫敦知名的百貨公司Selfridges購買了「炸魚薯條」造型的Jellycat玩偶。這段影片上架後，網友瞬間湧入留言區，讚美與愛心「洗版」了整個頁面，大家一致認為西島先生的笑容具有超強的療癒效果，一大早就被這位影帝的魅力給征服。

許多人表示，西島秀俊有別於螢幕前高冷專業形象，私下展現的親切與童趣非常「反差萌」，讓人「心臟爆擊」快暈船，紛紛留言喊「從西島先生的笑容就可以感受到他玩得很開心♡ 齁～超級可愛啦」「帥大叔在幹嘛啦！也太可愛了吧」，更有粉絲直呼他「可愛爆了，今天一整天都能充滿電努力下去」，甚至感性告白「全世界我最愛你了」。可見這位影帝即便在私下的休閒時刻，魅力依舊無敵，成功地在社群媒體上製造了熱門話題。

更多鏡週刊報導

毛骨悚然！俄網紅媽媽嫌生病無聊 10歲兒被「裝袋抽真空」玩命

「我喝醉不記得了」南韓奧客找代駕！ 竟將他吊掛車外拖行1.5公里致死

快訊／陳晨威求婚成功啾啾！ 差6歲姐弟戀背號「49、98」藏真愛密碼