【有片】西班牙高速列車脫軌對撞 司機身亡、至少21死百人傷

西班牙南部18日晚間發生兩輛列車相撞事故。（取自X平台@GeoTienou）



西班牙官員表示，南部地區18日晚間發生兩輛高速列車相撞事故，造成至少21人死亡，包括1名司機，另有100人受傷，其中25人傷勢嚴重。

英國廣播公司（BBC）報導，西班牙鐵路基礎設施管理公司（ADIF）指出，事故發生在靠近科爾多瓦市（Córdoba）的阿達穆斯（Adamuz）鎮附近。1輛從馬拉加（Málaga）開往馬德里的高速列車出軌後，撞上鄰近軌道。另1輛反向行駛、由馬德里開往韋爾瓦（Huelva）的列車也同樣出軌。

廣告 廣告

北上馬德里的列車由義大利私人鐵路營運商「Iryo」營運，車上當時約有300名乘客，開往韋爾瓦的列車則由西班牙國家鐵路「Renfe」營運，約載有100名乘客。

西班牙警方向路透社證實，這起相撞事故造成至少21人死亡。另據西班牙國家電視台報道，其中開往韋爾瓦的列車司機也在罹難者名單，另有100人受傷，其中25人傷勢嚴重。





安達盧西亞自治區緊急服務部門則表示，至少有73人重傷，救援人員仍持續將受困於出軌車廂中的乘客救出。

列車撞擊瞬間宛如「地震」

根據ADIF說法，事故發生在列車於當地時間18時40分從馬拉加發車約10分鐘後。該公司表示，已在馬德里阿托查（Atocha）、塞維亞（Sevilla）、科爾多瓦、馬拉加及韋爾瓦等車站設置空間，供罹難者家屬使用。

事故發生後，馬德里和安達盧西亞之間的所有鐵路服務全面暫停，鐵路公司並將車站整夜開放，供受影響旅客使用。

西班牙18日發生高速列車相撞事故，造成火車交通延誤，馬德里車站乘客等候。（美聯社）

西班牙國王費利佩六世（Felipe VI）和王后萊蒂西亞（Queen Letizia）表示，他們「以極大的關切」關注這起災難的最新發展。王室在社群平台X上表示：「我們向罹難者的親屬及摯愛致上最深切的哀悼，也向傷者表達我們的關懷，並祝福他們早日康復。」

西班牙國家電視台「RTVE」記者希梅內斯（Salvador Jimenez）當時正在其中1列列車上。他形容撞擊瞬間的感覺宛如「地震」。他說：「我在第1節車廂，那刻真的感覺像是地震，列車確實出軌了。」他稍後在X平台更新指出，自己與其他乘客正在「寒冷刺骨的夜晚」等待巴士，準備被轉送至當地1座體育中心安置。



更多上報報導

川普施壓格陵蘭引爆美歐危機 歐盟擬祭3415億關稅反擊

川普級戰艦登場就成靶？中國嗆「更大更好打」 美軍內部也陷成本和生存性爭議

為去年美軍喪生復仇 CENTCOM空襲敘利亞擊斃蓋達分支頭目