有片／解放軍公布最新對台實彈軍演畫面 稱遠程火力「全部命中」

中國解放軍東部戰區公布最新對台軍演畫面，聲稱遠程火力實彈射擊全部命中。翻攝微博



中國解放軍東部戰區今日（12/30）在台灣周遭展開實彈演練，並在中午左右公布畫面，聲稱在台灣北端的「遠程火力實彈射擊全部命中」。

東部戰區今日中午在微博帳號上傳一段約1分鐘的影片，畫面可見多輛火箭發射車在天還沒亮的時候行駛在道路上，抵達不知名的定點後，接連發射多枚砲彈。

砲彈隨後掉落至某海域水面漸起陣陣火花。影片並未對細節多做說明，僅表示此乃東部戰區陸軍部隊向台灣北部相關海域實施遠程火力實彈射擊，並聲稱「全部命中」。

根據稍早央視報導，東部戰區發言人李熹表示，今日上午9時00分，東部戰區陸軍部隊對台灣北部相關海域「實施遠程火力實彈射擊，取得了預期效果」。

