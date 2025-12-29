有片／解放軍對台軍演最新畫面曝光！驚見台北101 今展開實彈演練

中國央視公布解放軍東部戰區在台灣周遭發動「正義使命-2025」繞台軍演。翻攝央視



中國解放軍東部戰區昨日（12/29）起在台灣周遭展開名為「正義使命-2025」的大規模軍演。今日的演習項目重點為海空域實彈射擊。中國央視同時公布昨日軍演的最新畫面。其中可見台灣知名地標台北101。

中國央視今早（12/30）報導，解放軍東部戰區於今日8時至18時，將在台灣周遭海空域「進行重要軍事演習，並組織實彈射擊」。報導同時強調，中國人民解放軍「打獨促統」絕不手軟，「將持續組織反分裂反干涉行動，堅決維護國家主權、統一、領土完整」。

東部戰區昨日一早突然宣布動員海空陸軍及火箭軍，29日起將在台灣海峽、台灣北部、西南部、東南部，以及東部演練「海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目」。

央視昨日公布一段長約5分鐘的最新演習畫面稱，昨日凌晨起東部戰區多型戰機組成空中編隊，「飛往台島以東、台島北部、台島西南海空域，配合海上作戰力量、協同遠程火力，開展對海突擊、區域制空、對陸打擊、空中對抗、資訊支援等科目演練」。

畫面約2分10秒處，可見模糊的台北101高樓遠景，同時還有一架民航機飛經。

央視微博宣稱，此畫面為解放軍無人機拍攝的「現場視頻」。

另一方面，東部戰區微博也公布一段拍攝到台北101的微影片。但未說明影片來源和拍攝時間。

根據央視報導，除了解放軍空軍，火箭軍也在當天凌晨前往東南沿海某地域完成集結佈署。

報導說，上午9時半左右，東部戰區海軍寶雞艦編隊、衢州艦編隊、太原艦編隊，分別位台島西南、台島北部、台島東部海空域接續展開多型武器實彈射擊演練。29日下午，兩棲攻擊隊則在台灣東南海域進行演練。

