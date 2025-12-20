有片／誠品南西第一視角曝光！日本記者目擊遭砍騎士倒地 「徒手壓住他傷口」自責無力止血

台北市昨晚發生隨機攻擊事件，誠品生活南西店周邊一度陷入混亂，日本記者目擊並嘗試協助傷者止血，相關畫面引發關注。（翻攝自youtube/mn op）

台北市昨（19日）傍晚發生恐怖攻擊事件，27歲男子張文涉嫌在台北車站與中山商圈一帶製造多起攻擊行為，最終造成4人死亡、11人受傷。

案發當晚，誠品生活南西店內外一片混亂，當時在場的一名日本知名社會記者意外成為第一時間目擊者，並在毫無防護裝備下嘗試協助傷者急救，其第一視角畫面與敘述引發外界高度關注。

誠品南西第一視角曝光！日本記者目擊救援現場

案發當時，正在誠品生活南西店外的日本記者木下黃太，親眼目擊攻擊過程。木下表示，當時他位於誠品1樓，突然看到一名持刀男子衝入大樓，因還未了解發生什麼事，安全起見立即離開室內。

後來木下黃太在誠品外發現2名已遭凶嫌砍傷的傷者，其中一名37歲男子原坐在機車上停於路旁，後因傷勢過重倒臥在地。木下回憶，現場一度只有他一人協助救援，僅能徒手替傷者按壓傷口止血，雙手沾滿鮮血，卻仍無法控制出血情況，救護人員尚未抵達前，傷者意識已逐漸減弱。

是否屬於恐怖攻擊？木下黃太直指攻擊具高度隨機性

木下事後表示，從自己在建築內外所見情況判斷，攻擊行為並非針對特定人士，而是對不特定對象發動。他指出，自己也曾目睹嫌犯在建築內揮舞刀械，顯示行為具有高度隨機性。

木下坦言，在沒有任何專業裝備的情況下，想要救人卻能力有限，內心承受極大衝擊，「作為記者，當下能做的只有忠實記錄所看到的一切」。

誠品南西目擊影片為何引發討論？

木下隨後將現場經歷分享於社群平台X，並將第一視角影片上傳至YouTube，引發大量討論。有網友指出，即便現場疑似已有持刀攻擊者出沒，仍有民眾在周邊徘迴，認為公共安全警覺仍有提升空間；也有不少人對木下在危急時刻嘗試救援表示肯定，並對無辜傷亡表達哀悼。

台北隨機砍人事件怎麼發生？警方還原嫌犯行動路線

據悉，來自桃園楊梅的張文，自今年（2025）1月起於台北市中正區租屋，案發當天疑似以先在3處縱火來分散警消量能，隨後返回住處更換衣物並放火燒毀租屋，接著前往台北車站放置爆裂物與煙霧彈並持長刀攻擊路人，造成北車一名保全人員遭砍重傷身亡。

之後，張文轉往人潮密集的中山商圈，進入誠品生活南西店周邊隨機攻擊路人，造成多名民眾受傷，最終於警方包圍下自高處墜樓身亡。全案共計4人死亡（含嫌犯）、11人受傷。

