有片／賭命抓姦！中國人妻模仿動作片特技 深夜「肉身掛車尾」跟監

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有片／賭命抓姦！中國人妻模仿動作片 深夜「肉身掛車尾」跟監

懷疑老公出軌竟然想出這招！中國新疆一名人妻為了掌握丈夫行蹤，深夜悄悄潛伏，直接把自己「掛」在老公駕駛的貨車後方。這起驚險萬分的事件發生在巴楚縣友誼路與銀花路口，女子在沒有任何保護的情況下死命抓著後車尾，路過的警察看了都替她捏一把冷汗。

老公、警察都傻眼

當晚9時許，警察局交管大隊民警發現這輛貨車後方有異物晃動，定睛一看竟然是個人。民警火速攔車示意駕駛停在路邊，並協助女子脫困，這時玉姓運將才一臉疑惑地走下車，發現「背後的女人」竟是自家老婆，驚訝到說不出話來。原來女子是為了跟蹤查勤，才在最後一刻突發奇想扒住車尾。

賭命抓姦風險高

警方表示，該名人妻真的是命大，要是車速再快一點或路面稍微顛簸，後果不堪設想。雖然出發點是為了跟監老公抓姦，但拿性命當籌碼實在太誇張。人妻這種「肉身掛車」的行為，不僅讓自己身陷險境，也讓不知情的丈夫差點成為意外肇事者。

婚姻觸礁別耍特技

最後這場抓姦行動以紅單收場，玉姓司機因為啟動前沒檢查車況，被開罰200元人民幣（約927新台幣）並記3分。警方提醒，婚姻觸礁應該靠智慧溝通，而不是靠體能表演，千萬別把大馬路當成特技表演場，以免安全跟感情都保不住。

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