有片／賴清德赴醫院探視傷患！ 下令全面徹查真相：給社會交代

總統賴清德抵達醫院探視傷患。（總統府提供）

北捷隨機砍人案釀4死11傷，總統賴清德今（20日）上午抵達醫院探視傷患，賴清德談話時也強調政府會以這案為鑑，同時也特別對北車英勇阻擋犯嫌的57歲余男表達敬意，「英勇行為令人欽佩」

賴清德今上午預計依序前往台大醫院、聯醫和平院區、聯醫中興院區探視北市隨機襲擊事件傷者。

賴清德赴院探視傷者 向死者表達哀悼

賴清德首先表示，要針對昨晚這起駭人暴力攻擊事件中，不幸往生民眾表達哀悼、慰問家屬，同時感謝台大、三軍等醫院盡全力搶救傷患，對這事件中，奮勇阻止歹徒進一步攻擊周邊民眾的人，表達感謝與敬意，「你們展現了英勇的行為，令人欽佩」。

張文為何隨機砍人？ 賴清德下令全面徹查：給社會交代

賴清德強調，他已下令檢警調相關單位，務必針對歹徒個人背景、犯案動機、有無共犯、背後有無人指使，進行全面、深入及徹底調查釐清真相，給社會一個交代。

總統賴清德抵達醫院探視傷患。圖為聯合醫院中興院區。（總統府提供）

「未來政府會以這起事件為鑑」賴清德指出，公共場所及人流眾多地方，一定要加強部署警力，一旦有事情發生時，快打部隊能及時發揮功能，提供民眾保護。

57歲男阻擋歹徒喪命 賴清德：英勇行為令人欽佩

有關傷者狀況，台大醫院院長余忠仁說明，2名送往台大醫院傷患中，1人到院前已死亡（57歲余男），主因為左胸穿刺傷，傷及左肺、左心房，大量內出血，經急救後不幸死亡。

至於另1名傷患（32歲汪男）則為左頸部撕裂傷，主要為刀傷，經手術後狀況穩定、神智清楚，初步縫合未傷及內部器官，正於加護病房內觀察，僅稍微疲憊，應該是無事。

