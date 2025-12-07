有片／賴瑞隆向受害同學家長當面道歉！雙方見面畫面曝 盼協助彼此孩子成長

賴瑞隆向受害同學家長當面道歉。（賴瑞隆國會辦公室提供）

民進黨立委賴瑞隆8歲兒進近期爆涉入校園霸凌事件，他今（7）日再開記者會說明，說明的過程中更忍不住落淚，並且再次向對方致歉。就在今天17時，他已經與對方的家長見了面，其相關的畫面也曝光。

賴瑞隆今再開記者會

針對兒子遭爆霸凌一事，賴瑞隆今天再次開記者會並致歉，希望透過學校跟家長見面，也能讓他當面表達歉意，並且會持續努力。針對女童父母訴求，自己都有盡力去做，希望得到他們的諒解，也希望跟他們見個面，親自說一聲對不起。

賴瑞隆還說，到學期末前，不會再讓孩子上學，會讓他在家裡，並且會帶著他，另一方面也決定離開這間學校，請女童的媽媽放心，接下來這樣的事情不會再發生，也不會讓孩子們有任何接觸。

雙方家長見面 盼協助彼此孩子成長

賴瑞隆今日17時已與對方家長見面，當面表示歉意，雙方取得諒解並共同合作，協助彼此孩子的成長。影片中，對方家長表示，今天看了爸爸（賴瑞隆）的記者發表會的內容，其實心裡面滿感觸的，因為自己也是2個小朋友的家長，「我們家是真的接受了這個誠意」。

賴瑞隆隨後向對方致謝並且道歉，該名家長還說，非常敬佩爸爸（賴瑞隆）的責任與擔當，「我跟我先生都感受到你們的善意，我們本身的初衷也是希望制止傷害，然後得到一個抱歉。不是說要去對小朋友怎麼樣」。

對方家長表示，既然現在已經全部排程好，後面的東西怎麼做，就照這樣去執行，後續的法律部分的話，也會去解除，其他的流程就交由學校去完成，「也感謝爸爸（賴瑞隆）願意用這麼快速的時間出來處理問題」。

該名家長也強調，「希望我們大家的小孩都可以好好成長，大家一起加油，人生很漫長嘛，小朋友做人這件事情是終生學習的一件事情」。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

