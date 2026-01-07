有片／超狂畫面！50隻綿羊「集體入侵超市」占領收銀台 顧客嚇到爬上輸送帶

德國巴伐利亞邦布爾格辛一間Penny超市，近日突遭約50隻綿羊闖入，羊群在收銀台與貨架間徘徊，罕見畫面在網路引發熱烈討論。（翻攝自YT/osthessen-news.de）

德國一間超市在正常營業時段，卻突然荒謬湧入大量綿羊。多達50隻羊成群結隊闖入店內，在貨架與收銀台間遊走，現場一度陷入混亂，甚至有人嚇到爬上收銀台輸送帶，相關畫面在網路曝光後迅速引發熱議。

德國超市為何出現50隻綿羊？ 現場畫面曝光

這起極為罕見的震撼插曲，發生於前天（5日）位於巴伐利亞邦布爾格辛（Burgsinn）的一間Penny超市。從曝光的影片中可見，大批綿羊突然從超市門口排隊進入店內，狹窄的走道瞬間被羊群擠滿，部分貨架與商品遭到碰撞傾倒，店內秩序受到影響。

據目擊者表示，顧客與店員當下明顯受到驚嚇，有人緊急閃避羊群，甚至有人為了避開衝撞，暫時躲上結帳區的輸送帶。

羊群滯留近20分鐘 留下混亂現場

據悉，這批「綿羊大盜」在超市內停留約20分鐘後才陸續逃離。事件結束後，店內留下大量羊糞，部分玻璃瓶與商品破損，超市隨即暫時封閉部分區域進行清理與檢查。

羊群怎麼會跑進超市？ 牧羊人親自說明

畫面在網路爆紅後，羊群的飼主、牧羊人迪特・米希勒（Dieter Michler）出面向當地媒體說明，確認闖入超市的綿羊確實為他所飼養。他推測，羊群可能是在放牧過程中不慎走散，至於為何會被超市吸引，目前仍無法確定。

遭羊群包圍的超市最後怎麼處理？

Penny超市發言人則表示，事件發生後，店內已由員工完成全面清潔，所有食品與雜貨也經過仔細檢查，確保安全無虞。超市方面也強調，不會向牧羊人提出賠償要求。

