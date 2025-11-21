有片／越南正妹「隻身劫獄黑幫男友」！押解途中竟遭性騷

國際中心／綜合報導

一名越南籍女子為了替入獄的男友，竟然獨自上演「劫囚救人」的戲碼，並且一度成功帶著人馬脫逃。這起荒唐離譜的事件發生在柬埔寨，也迅速在國際間掀起熱議。當時，女子悄悄混入法院外的停車場，等到囚車抵達、男友一下車，她便立刻從身上掏出槍支塞給對方，男子接過後立即對法警開槍，女子與6名囚犯趁亂衝出法院，全程被監視器清楚記錄下來。她的行徑在網路上引發兩極討論，不少中國網友更稱她是「江湖最後的大嫂」。

根據外媒報導，事發於18日上午，地點位於柬埔寨柴楨省地方法院。當時囚車載著6名犯嫌到場準備出庭，一名身穿黑衣的女子鎖定其中一名男子一下車，立刻從懷中掏出槍枝交給他。男子作勢欲開槍威嚇，獄警瞬間陣腳大亂，四散逃命，有人還爬到車後躲避。嫌犯們則趁機登上接應的車輛，迅速揚長而去。

這段監視器畫面曝光後在網上引爆熱議，許多人痛批官方安檢太鬆散、猶如兒戲。當局面子掛不住，立即發動追捕行動，當天傍晚便將所有逃犯及該名女子拘捕到案。警方表示，這名越南女子已被依非法持槍與協助越獄等罪名起訴。據悉，她為了替男友買槍，竟將男友送給她的百達翡麗名錶變賣，癡情程度讓不少人傻眼。此外，有媒體披露，這名女子在押解過程中遭到不當對待，現場記者竟對她品頭論足，喊著「胸X好大」，還伸手摸她臉頰稱「皮膚很滑」遭到性騷，惹得網友怒吼：「這種紀律難怪會被劫囚，還性騷別人」指責現場人員的行徑誇張。

這起事件在中國與東南亞網路上掀起討論，不少網友把這名越南女子封為「江湖最後的大嫂」，認為她為了愛情孤身闖法院、協助 6人逃脫，行事堪比電影。也有人直言，她雖然「膽識過人」，但對是非善惡的判斷近乎盲目，最終只會害人害己。









