有片／跑去機場聞行李？繼侯友宜後「米可白又被叫成狗」 她幽默回應！網：漸漸的不當人了

侯友宜曾誤將米可白愛犬「錢錢」叫成米可白，未料近日米可白又再被「叫成狗」。（翻攝自instagram/mimi00419）

藝人米可白近年專注於影視作品演出，八點檔從《牛車來去》《追分成功》到現正播出的《好運來》皆獲得好評，私下也經常透過社群與粉絲分享生活點滴。然而繼先前新北市長侯友宜曾不小心將她叫成狗狗名字，近日她又再次被政論節目誤稱成「狗」，掀起網路熱議。

政論節目口誤 「米可白」誤成米格魯

在謝震武主持的節目《新聞面對面》中，來賓政治學教授范世平談到台中市非洲豬瘟疫情及機場防疫犬時，脫口說出：「機場一落地就有『米可白』來聞你的行李」，隨後才被主持人提醒正確應為「米格魯」。

現場來賓與主持人隨即以幽默方式化解尷尬，笑稱「米可白是女藝人」「上次把米可白叫成狗的是侯友宜」，謝震武也表示：「我以為他是故意的，但我還是有義務要講『那是米格魯』。」

米可白幽默回應 「全方位藝人新技能」

米可白看到片段後，在社群網站開心分享：「這內容太可愛了～為了黑寶+車輪餅的罐罐錢～我去（新技能🐾）」自嘲除了拍戲、主持、賣餅之外，現在又多了一個「聞行李」的技能。

網友們紛紛留言回應：「抱歉，我腦中真的浮現妳在機場聞人家行李箱的畫面…」「妳是名符其實的全方位藝人🥳」「范老師好可愛，被提醒發現講錯整個很緊張」「原來妳的副業是在機場」「米可白的多重宇宙」「好運來會不會安排妳聞行李的戲😃」「漸漸的不當人了😂」更有網友還原當初米可白對侯友宜的回覆：「牠不是米可白，我才是米可白！」

