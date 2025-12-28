（有片）跨年衝金山泡湯（上）／「新北北海溫泉洲際酒店」房內泉池眺山景、裸湯泡海底溫泉 所有細節一次看

2025年11月新開幕的「新北北海溫泉洲際酒店」全館有211間客房，房內皆配有獨立湯池，泉池面積超寬敞，可以舒適賞景。

對台北人來說，金山一直是個「有點遠又不太遠」的小城鎮，如今終於迎來第一間國際級五星奢華酒店。2025年11月，座落山海交界的「新北北海溫泉洲際酒店」悄悄亮起燈，北海岸自此多了一顆飯店新星。

IHG集團在台灣的第三間洲際酒店「新北北海溫泉（InterContinental New Taipei Hot Spring）」由興富發投資建設，從動土到開幕都是熱議話題。

新北北海溫泉洲際酒店是洲際酒店集團（IHG）在台的第三間洲際酒店，也是北海岸首間國際頂級品牌酒店。

身為台灣區洲際酒店首位女性總經理的林欣怡（Sarah），今年4月才接管籌備，僅花了7個月的時間完善所有設施與服務，讓酒店順利開幕，每天睜開眼都是新挑戰。但Sarah也不忘誇讚自家溫泉：「好在忙完還可以泡泡金山溫泉舒壓，真的很有幫助。」她提到，台北人一到週末就習慣往宜蘭跑，金山其實很適合小度假，有山有海有溫泉有老街，現在再加上國際五星酒店，一切都到位了。

廣告 廣告

洲際酒店首位台灣女性總經理林欣怡，在亞洲各地擁有25年飯店資歷，僅花了7個月就讓酒店順利開幕。



【點擊看完整全文】





更多鏡週刊報導

48小時免簽與雙航線助攻！台灣人瘋杜拜，夜間沙漠探險、漫遊市集古城、雙人跳傘夯爆

摩天輪雙輪煙火、義大999秒、藍色流星雨！2026全台跨年煙火懶人包

2025全台最強耶誕村來了！下雪、演唱會、泡湯 24處超實用踩點清單