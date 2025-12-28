（有片）跨年衝金山泡湯（下）／為溫泉而來卻念念不忘這桌粵菜！萬里花蟹蒸肉餅、金山芋頭鴨吃出香港主廚真功夫

新北北海溫泉洲際酒店中餐廳由粵菜主廚盧偉強坐鎮，端出多道功夫好菜。

來到溫泉度假飯店，大多住得舒服，餐飲往往打安全牌，但位在金山的「新北北海溫泉洲際酒店」，卻藏著許多好料。全日餐廳「嶼」以北台灣在地食材呈現四季風土，早餐時段更像把金山老街直接搬進飯店；「鐵板燒包廂」則以火的炙、燄、燿狀態命名，由主廚在鐵板前演繹節奏分明的日式饗宴。而真正讓人驚喜的，是以金山中角、跳石等地命名的中式包廂，在度假飯店裡，竟能吃到一桌水準不輸名店的道地粵菜。

中餐廳由盧偉強主廚掌舵，將他的履歷攤開，自1990年加入台北君悅起，先後待過華國洲際、北京金融街洲際等國際酒店，後來又擔任高雄君鴻、台南晶英行政總主廚，甚至為林志玲婚宴操刀，粵菜底子深厚。

港籍主廚盧偉強足跡遍歷兩岸名廚殿堂，曾執掌女明星林志玲婚宴料理，展現國宴級手藝不停歇。

盧偉強來台35年，已是半個在地人，他在基隆置產，過上半退休的生活，如今被總經理Sarah延攬，落腳新北北海溫泉洲際酒店，將國宴等級的粵菜功夫帶進金山。他笑說，現在回香港反而像觀光客，還被誇廣東話講得不錯。

「中角精選套菜」共11道菜式，三蔥爆炒龍蝦球使用肉厚飽滿的澳洲龍蝦，搭配晚香玉筍。（29,800元／10人份桌菜）



