（有片）身負40公斤裝備翻越1500公尺山地 陸軍再迎7位突擊兵完訓

〔記者陳治程／綜合報導〕為培養熟稔台灣多山、多河地形環境，專司敵後作戰的領導幹部，陸軍特戰訓練中心月前展開最新一梯「突擊幹部訓練班」訓練課程，並在近日完成10天9夜期末鑑測，驗證15周來的專長訓練成果，該期班隊共17人受訓、最終僅7人結訓，儘管遇上寒流，每位突擊兵仍勇敢跳進信心池，將合格突擊兵的「硬漢」本色展露無遺。

此次「114-2梯突擊幹部訓練班」共有17位官兵報名，15周受訓中先是歷經12週嚴格訓練、篩選，最終前往台中谷關的特戰訓練中心，展開長達10天9夜的山地叢林作戰綜合演練，經過層層嚴謹考核，該班隊最終迎來7位完訓的合格突擊兵，結訓學員最終日自22公尺高的信心塔滑下，勇敢跳入信心池的瞬間感動到場見證的親友，為其佩掛突擊兵臂章，共享榮耀。

綜合《軍聞社》、《青年日報》報導，突擊幹訓10天9夜的期末鑑測中，包含突擊破壞、滲透作戰、特種搜索及城鎮特種作戰等科目，學員須背負近40公斤裝備，橫越大甲溪、海拔1500公尺高的阿冷山等特殊環境，驗證自身戰術運用、野外生存能力，以及提升長時間連續作戰能力；更要在測驗中輪流擔任隊長、指派任務，成為有毅力、能作戰的全方位突擊幹部。

經過野外的高強度磨練，學員還執行了限制空間戰鬥(CQB)及應用射擊，從山地、水域到城鎮，全方位檢驗作戰能力；值得一提的是，這批學員受訓尾聲遭遇冷氣團來襲，麗陽營區15度的低溫、細雨並沒有阻撓他們完成突擊兵訓練，反倒更勇敢地走上信心塔，在滑軌上大喊「突擊兵，有信心、有勇氣，往下跳！」便跳進信心池，克服人體恐懼完成最終試煉。

特訓中心指揮官陳志傑上校表示，他身為突擊兵，深知突擊幹部不只要克服高強度、日夜顛倒的訓練，還要有靈活的戰術思維，在山地、突擊作戰進行指揮，期許完訓的突擊兵們未來能發揮領導、指揮特種作戰的專長，進而助部隊提升戰力。

