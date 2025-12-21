有片／車廂遇恐攻怎麼辦？網實測「拆坐墊當盾牌」 高鐵證實：緊急時可自保

高鐵座位的椅墊可拆下作為防衛用具。（翻攝自threads@jmacc_lilian102625）

台北車站和南西商圈19日發生隨機砍人案，造成無辜民眾3死11傷，應對突發狀況該如何自保，成為網路討論話題之一。有網友分享高鐵座位的坐墊，其實能拆下來當簡易盾牌防身。對此高鐵證實，緊急時椅墊確實可拆下作為防衛用具，包含列車長、服勤員都受訓過，能協助保障旅客安全。

日本新幹線過去也曾發生隨機砍人事件，為防範未然，新幹線座位椅墊被設計成可拆卸式，供乘客在狹小車廂內抵禦攻擊。週五北市發生隨機殺人案後，很快有網友發文「高鐵椅子坐墊可拆下當盾牌，望周知。」替大家長知識。

留言區馬上有高鐵乘客上傳實測影片，表示坐墊下方是用一條魔鬼粘固定，可輕易拆卸，「實測可拆👍🏼而且很輕、厚度也夠，台灣高鐵🚄」，最後不忘提醒大家將坐墊歸位，避免影響高鐵人員及其他乘客，貼文引發熱議。

對此，高鐵公司證實，列車上的椅墊緊急時確可拆下作為防衛用具，所有列車長、服勤員及相關人員上線前也會接受此訓練，協助保障旅客安全。

高鐵表示，各車站及列車均配置保全人員，共同維持乘車安全與秩序。高鐵已於尖峰時段各車次列車，將車安保全覆蓋率（護車率）提升至100％，整體護車率達80％，且各車站均有鐵路警察駐守，並機動執行護車勤務。

此外，高鐵各節車廂前後，均設置有「旅客緊急對講機」（PEI）按鈕，若有異常狀況，旅客只要按下按鈕，就能直接與列車長通話求助。

