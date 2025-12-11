有片／車手遭攔查「撞警逆向逃逸」畫面曝！ 想潛逃國外最終栽在桃機

車手想潛逃國外最終栽在桃機。（警方提供）

中山分局今（11）日表示，長安東路派出所12月5日查辦一起詐欺案件時，發現詐團車手到場收取假鈔，因嫌犯車輛未熄火，為避免公眾危險，員警以安全為首要考量，未立即上前強力逮捕，而採取尾隨監控方式。

詐團車手在紅燈停車時遭員警表明身分攔查，竟惡意倒車衝撞員警後高速逃逸，所幸無人傷亡，之後警方掌握其行蹤，最終在機場逮捕該名車手。

中山分局指出，事發後隨即成立專案小組，調閱監視器迅速掌握犯嫌身分與行蹤，分向臺北地檢署與移民署聲請拘票及境管。12月8日上午，林姓車手企圖搭機潛逃國外前，被警方在機場即時拘捕，全案依詐欺、妨害公務、公共危險、洗錢防制等罪嫌移送偵辦。

廣告 廣告

車手撞警逃逸。（警方提供）

中山分局強調，警方打擊詐欺絕不鬆懈，在積極緝捕的同時，也將「民眾安全與員警安全」視為首要原則，採取最有效且最安全的方式將嫌犯繩之以法。並提醒民眾留意常見的假投資、假求職、假交易、假檢警與假交友等詐騙手法，如遇可疑情況，請立即撥打165反詐騙專線查證，共同守護財產安全。

更多鏡週刊報導

哪個季節較容易發生地震？ 氣象署曝研究：「水文荷重」可能影響斷層承受應力

江南大叔PSY出事了！涉非法取得藥物 辦公室、車輛遭搜「手機也被沒收」

國會助理連署「傳傅崐萁要查誰簽了」 林楚茵怒轟：白色恐怖再現！可笑又可悲