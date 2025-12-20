有片／追捕過程曝光！揭張文冷血犯案時間軸 警證實：凶嫌僅1人

警方進入誠品南西店內追捕張文驚險過程。（翻攝畫面）

27歲通緝犯張文，昨（19日）在台北車站、中山站周邊丟擲煙霧彈並隨機砍人，全案釀4死11傷震驚社會，其冷血犯案時間軸曝光，警方揭露當時追捕過程，並證實凶嫌僅1人。

北市警察局說明，27歲張文因妨害兵役法遭桃園地檢署發布通緝，其犯案後警方調閱監視器發現，張文近日均獨自1人在北車、公園路租屋處及入住旅館周邊徘徊。

張文與家人相處不睦？ 逾2年未聯繫

另，警方證實張文與家人關係不佳，至少2年未聯繫，目前未發現張文在路社群發表過對社會或現況不滿之文章，但針對扣案數位鑑識分析指向係計畫型單獨隨機殺人犯案，犯罪動機尚待釐清。

北捷恐攻案有共犯？曾發文抗議社會？

北市警也報請北檢指揮偵辦，並由該署犯罪被害人保護協會審核依犯罪被害人權益保障法提供傷亡被害人新台幣80至180萬元補償金、心理醫療及法律協助等。

張文墜樓後，警方表示經比對死者指紋，確與張嫌相符，確認犯嫌僅有1人，後續持續清查張文親友交往、金流及網路活動狀況，釐清犯案動機。

張文犯案時間軸

19日下午3時40分至54分

張文騎乘重機至中山區林森北路159巷、林森北路119巷及長安東路75號前涉嫌3起縱火案，造成自小客車2台、重機3部毀損，隨後改騎乘Ubike返回中正區公園路租屋處變更衣物。

19日下午4時53分

張文於中正區租屋處縱火

張文昨下午4時許犯案前在租屋處外縱火。（翻攝畫面）

19日下午4時59分

張文離開租屋處，步行前往捷運台北車站M8出口進入

19日下午5時23分

27歲張文丟擲煙霧彈。（翻攝畫面）

張文在M8-M7出口沿線丟擲煙霧彈，並持刀砍殺57歲余男，3人受傷

19日下午5時55分

張文步行前往位於南京西路的千慧旅館

19日下午6時31分

張文離開千慧旅館

19日下午6時37分

張文步行前往誠品南西店，持刀殺死蕭姓騎士，隨後進入店內持續持刀揮砍逛街民眾致1人死亡、5人受傷，共計2死6傷。中山交通分隊林姓員警擔服交通疏導勤務，見滋擾後與保全進行追緝至6樓頂樓。

張文返旅館換裝後，來到南京西路上行兇。（翻攝畫面）

19日下午6時40分

張文登上6樓頂樓脫下戰術背心等裝備

19日下午6時50分

張文畏罪跳樓自殺，送醫急救19時42分死亡

北市警表示，同步加強勤務作為，強化維護市民安全，針對車站、人潮聚集場所加強戒備及提高見警率，各分局每日動員800名警力、捷運警察隊80名、刑事警察大隊特勤警力10名，並向警政署申請日、夜各支援80名保安警力，共計動員3000名警力，並與各場所從業及保全人員強化聯防，全力投入捷運系統、重要場站、機場安全維護工作；另針對12月20、21日假日期間7場大型活動（路跑、遶境及一般活動），本局已增派警力並視勤務狀況調整部署作為，統由主官親自指揮及定時回報，以安定民心。

本案重大隨機暴力事件，對社會大眾造成不安，該局向被害人及家屬表達最深切之關懷，立即啟動重大刑案調查機制並強化安全勤務作為，全力守護市民安全，請民眾安心。

