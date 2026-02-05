有片／送貨員帶氣球進電梯「下秒大爆炸」！ 3人遭大火吞噬驚悚畫面曝光

送貨員帶氣球進電梯「下秒大爆炸」。（翻攝自Ｘ@pulse_pune）

印度孟買近期發生一起驚悚的爆炸案，相關的畫面中可以看到，有名男子帶了一束氣球走進電梯，沒想到氣球居然瞬間爆炸，空間內瞬間燃起火光，電梯內的3人嚇得立刻衝出電梯，其影片也曝光。

綜合外媒報導，當時電梯內有名女子，隨後一名送貨員推著裝滿氣球的塑膠袋進電梯，之後另一名男子也跟著入內，而就在一瞬間，氣球卻突然爆炸，狹小空間內瞬間燃起火光。

當時電梯內的3人立刻衝出電梯，其中有2人因此輕微燒傷。當地相關部門表示，這些氣球是用於裝飾的，裡面充滿高度易燃的氫氣，當局也時常警告，別在狹小空見內運送充氣氣球，以免發生危險。

事件發生後，該棟大樓的民眾、管理部門也被警告要保持警惕，避免危險物品在大樓內移動，雖然起火時間很短，傷者傷勢不嚴重，但該起事件也引起民眾對住宅區安全漏洞等相關的擔憂。

