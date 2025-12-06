有片／這哪招？公民團體闖倫敦塔、朝王室珠寶展示櫃狂抹甜點後被捕

英國倫敦塔12月6日上午發生抗議團體汙損王室珠寶展示櫃事件，影片截圖可見一名女子朝展示櫃用力抹上烤蘋果奶酥。翻攝X帳號@takeback_power



英國知名景點「倫敦塔」（Tower of London）展示部分英國王室珠寶的展示櫃，6日上午遭4名自稱公民團體成員丟擲甜點，意圖「破壞」，造成展示櫃汙損，珠寶無恙。犯案4人已遭逮捕，展場也暫時關關以配合警方調查。

英國知名景點倫敦塔12月6日上午發生抗議團體汙損王室珠寶展示櫃事件，案發後倫敦塔緊急關閉，不得其門而入的遊客站在外頭。路透社

英國廣播公司（BBC）報導，倫敦警方稱格林威治標準時間6日上午10點前（台灣時間晚間6點前）接獲報案，展示英國王室「帝國王冠」（Imperial State Crown）的櫃子遭破壞。

倫敦都會警察局（Metropolitan Police）表示，已有4人因涉嫌刑事損壞遭到逮捕，而倫敦塔的珠寶館（Jewel House）已暫時對外關閉。

廣告 廣告

被捕4人自稱隸屬新的非暴力公民抗爭團體「奪回權力」（Take Back Power），宣稱對此行動負責。

根據該團體在官方X帳號發布的影片，他們從袋子拿出預藏的烤蘋果奶酥（apple crumble，又稱蘋果金寶）及卡士達醬，朝展示櫃的玻璃用力塗抹。

其中一名抗議者高喊：「民主已經崩壞！」另一人補充說：「英國已破碎。我們來到國家的珠寶面前，就是要奪回權力。」

影片顯示，遊客對這場突如其來的行動顯得震驚，一名倫敦塔工作人員立刻拿起對講機通報情況。

該團體表示，他們進行這項行動，目的在要求英國政府建立一個常設性「公民議會」，即所謂的「人民院」，並賦予其「對極端財富課稅並修補英國」的權力。

更多太報報導

中日關係緊張 港府財政司長陳茂波訪日行程取消

南非首都西郊爆大規模槍擊 凶手闖旅社濫射至少11人亡

【一文看懂】Netflix買華納影視串流事業 用戶會漲價嗎？各種影響一次看