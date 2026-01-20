有片／鄧佳華不拍AV了？出獄不到2週就有新身分 曬街頭藝人證照「表演2項目」：尾牙、廟會找我

鄧佳華在社群平台曬出街頭藝人證照，核准項目為唱歌與跳舞，未來可申請多縣市公告展演空間演出。（翻攝自臉書/鄧佳華）

曾以「FBI帥哥」身分在網路上引發話題的網紅鄧佳華，今年（2026）1月9日服刑期滿出獄後，行動頻頻。昨（19日）晚間，他在社群平台公開取得街頭藝人證照的消息，表示將投入街頭表演領域。消息曝光後，引發網友熱烈討論。

鄧佳華考取街頭藝人證照？核准唱歌跳舞 效期至2028年

鄧佳華昨晚在臉書貼出最新取得的街頭藝人證照，並寫下「我拿到街頭藝人證照了！」同時表示會認真準備演出內容。根據證照資訊，核准表演項目為「唱歌、跳舞」，證照效期為兩年，至2028年1月19日止。

廣告 廣告

未來，鄧佳華可依規定向台北市、新北市、基隆市與桃園市等公告展演場地申請演出資格，正式踏入街頭藝人行列。

鄧佳華也在臉書曝光跳舞影片，聲稱是「出獄後第一場商業表演」。（翻攝自臉書/鄧佳華）

網友怎麼看？

貼文曝光後，隨即引來大量留言，有粉絲鼓勵：「希望有一天能在街頭看到你的演出👏」「加油！你的風格讓很多人快樂」「我相信佳華老大一定比王Aden還厲害👍

老大加油～～」「勇於表現，積極向上，勇氣可嘉」「聽說不好考欸 厲害了」「恭喜你了華哥！很棒喔」

另一票網友擇表示：「你可以表演 但是要不要投錢是我們決定的😆」「認真?不是P的?」「專心表演，不要再偷拍了」「他可以表演什麼街頭AV嗎？」「其實提出演出證明就可以了...這張跟廢紙一樣..」「這個照片怎好像通緝犯名單」

鄧佳華為何入獄？

回顧鄧佳華入獄原因，是他2023年擔任髮廊助理期間，遭指控持手機偷拍女設計師裙底影像，經桃園地方法院依《無故攝錄他人性影像罪》判處有期徒刑6個月。由於無力繳納易科罰金18萬元，最終選擇入監服刑。

鄧佳華於去年（2025）7月入獄，今年1月9日刑滿出獄，並在當天透過社群平台發布影片報平安。出獄後不到2週，即公開取得街頭藝人證照，再度引起外界關注。

FBI帥哥鄧佳華怎麼成名的？ 過往爭議屢成焦點

回顧鄧佳華的網路經歷，早年因自稱「FBI帥哥」走紅，卻也伴隨多起爭議事件。包括模仿重大社會案件拍攝影片、發表具爭議性的言論，以及後續涉及多起司法案件，讓其形象長期處於輿論風口浪尖。

近年來，他也曾嘗試進入成人影像產業發展，話題性始終不斷。此次以「街頭藝人」身分重新曝光，未來動向仍受到外界高度關注。

街頭藝人新身分能否轉換形象？

隨著證照曝光，鄧佳華正式跨入街頭表演領域。相關討論也聚焦於街頭藝人制度審核、公共空間表演規範，以及藝人個人背景是否影響觀感等議題，持續在網路上發酵。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

入獄才12天…鄧佳華手寫信求援：快讓我出來我可以賺錢 還寫錯兄弟名！他超不爽

「連我都有女友！」鄧佳華認愛女模 熱戀2個月拚買房娶回「簡簡寶貝」

1隻小強身價竟1台機車！宜蘭「世界級蟑螂展」還有互動體驗 網崩潰：門票有附殺蟲劑嗎…