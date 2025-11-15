【有片】醫院內突爆激烈衝突 婦人怒摔設備遭以現行犯逮捕

婦人疑因情緒不穩，與院方人員發生口角，過程中情緒激動，揮手將櫃檯電腦設備摔落毀損。圖：翻攝自Threads aquarium0330_tw

龍潭區某醫療院所日前發生民眾情緒失控衝突事件，相關影片在網路流傳引發關注。龍潭警分局表示，昨(14)日中午接獲報案後立即派員到場處理，發現一名婦人疑因情緒不穩，與院方人員發生口角，過程中情緒激動，揮手將櫃檯電腦設備摔落毀損。

警方當場依現行犯逮捕該名婦人，後續依涉犯《醫療法》妨害醫療秩序及《刑法》毀損罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。警方表示，任何影響醫療秩序或涉及暴力的行為都將依法究辦，絕不寬貸。

龍潭分局呼籲，院所屬公共場所，民眾若有糾紛應以理性方式溝通處理，切勿因情緒失控採取激烈行為，以免觸法自誤。警方也強調將持續強化醫療院所安全維護，守護醫療人員與民眾的就醫環境。

