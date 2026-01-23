有片／金正恩直闖女湯「看大媽泡澡」！無碼片瘋傳網傻：口味太重

國際中心／綜合報導

北韓領導人金正恩近日出席「溫浦工人休閒中心」竣工儀式，並實地視察翻新後的溫泉設施。期間他依序走訪男湯與女湯區域，與正在泡湯的民眾近距離互動，相關畫面經北韓官媒公開後，在網路上引發熱烈討論，部分南韓網友更對其行徑提出質疑。





金正恩手搭在大媽身上。（圖／翻攝自X）













綜合韓聯社報導，溫堡勞動者休養所是北韓境內規模名列前茅的溫泉型休養設施。北韓領導人金正恩早在2018年即曾親赴當地視察，當時下令全面整修，要求將該處轉型為結合文化休閒與療養功能的綜合性休養基地，並嚴厲批評原有設施老化、管理鬆散及環境衛生不佳等問題。此次再度前往視察，他對翻修後成果表示肯定，認為已成功轉型為能實質服務人民的優質休養場所，並表達高度滿意。

報導指出，金正恩同時對落實整改、推動工程的相關單位公開表揚。韓聯社分析認為，這種「肯定與責備並行」的作法，目的在於對官僚體系釋放明確訊號，藉此維持高度緊張感與紀律要求。事實上，金正恩在前一日出席咸鏡南道龍城機械聯合企業現代化改造一期工程竣工活動時，才因不滿內閣幹部表現，當場嚴詞斥責並立即撤換負責該項目的副總理。





數名身穿泳裝的婦女坐在溫泉池中，臉上掛著笑容，金正恩坐在池畔欄桿旁，面帶笑意與泡湯民眾交談。（圖／翻攝自X）









從北韓官媒公開的畫面可見，翻新後的室內溫泉空間整體風格現代，牆面以淺色木紋與石材交錯設計，搭配柔和燈光，營造出整潔且明亮的氛圍。圓形溫泉池水質清澈，池畔設置金屬扶手，顯示規劃時兼顧安全性與實用性。畫面中，金正恩身穿深色大衣與皮鞋，坐在池畔階梯旁，身體微微前傾、雙手扶著欄杆，臉上掛著笑容，神情顯得相當放鬆，似乎正與池中的民眾交談。

官媒還釋出的影，金正恩在視察過程中先行進入男湯，池中多名僅著泳褲的男子見到他後，神情明顯轉為嚴肅，紛紛起身站立致意，場面一度顯得拘謹。隨後他轉往女湯區域，只見數名身穿泳裝的婦女坐在溫泉池中，臉上掛著笑容。金正恩則盤腿坐在池畔欄桿旁，面帶笑意與泡湯民眾交談，期間還伸手輕拍其中一名婦女的肩膀，整體互動畫面顯得輕鬆。





金正恩在視察過程中先行進入男湯，池中多名僅著泳褲的男子見到他後，神情明顯轉為嚴肅。（圖／翻攝自X）













北韓勞動黨宣傳部書記在竣工儀式上表示，溫浦地區的改造工程始於2018年7月，正是源於金正恩當年視察時提出的「嚴厲警告」，才促成後續全面翻新，強調這是「以人民福祉為核心」的重要建設成果。不過，相關照片與影片曝光後，隨即在南韓網路社群引發爭議。有南韓網友直言，「在我們國家，一名男子若誤闖女廁就可能被依性騷擾法辦，但金正恩卻能公然走進女澡堂，還一臉享受。」也有人批評「為什麼要進女湯？」、「那個笑容讓人感到不適」，質疑其行為是否恰當；相關新聞也掀起台灣網友討論留言驚呼「口味也太重」。













