有片／鍾明軒退稅「遭填中國代碼」慘賠1萬多 崩潰控：別信歐洲人辦事

鍾明軒控訴歐洲店員填錯退稅代碼，導致他無法退稅。（翻攝IG@big_star_ken）

網紅鍾明軒最近常在各國趴趴走，在26日的短片中分享了一段讓人白眼翻到後腦勺的歐洲退稅慘案。他用滿滿的無奈感嘆，出國血拼千萬別以為護照交給店員就萬事大吉，一定要親眼盯著螢幕確認資訊，否則荷包真的會哭泣。

鍾明軒透露近日去歐洲旅遊，為了之後的滑雪行程，他特地在米蘭入手了帥氣的始祖鳥雪衣，也乖乖照流程在店內辦好退稅手續。原以為能開心地帶著戰利品回家，誰知道在機場辦理最後一步時，竟然被宣告「無法退款」，讓他當場愣在原地，心情直接從天堂掉到地獄。

釐清原因後才發現，台灣的代碼是158，對方卻填成了中國的代碼156，就因為這小小的數字差別，害他當場平白損失了1萬多塊台幣，透過這起血淚教訓告訴粉絲：「大家真的不要太相信歐洲人的辦事能力」，細節還是得靠自己把關。

至於補救辦法更是讓他傻眼，機場提供的解法竟然是叫他再回米蘭找店員改單，且期限只有3個月。鍾明軒最後語重心長呼籲，大家買完精品後別只顧著開心，一定要當場核對資訊，確認店員填寫正確資訊，別讓原本開心的購物行程，最後因為一個輸入錯誤而變成花錢買教訓。

