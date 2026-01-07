有片／阿北搬鐵架自囚電梯網笑歪 害鄰居也陪他一起「坐牢」

中國一名老伯將鐵架強塞進電梯裡，沒想到受困電梯內。（翻攝微博）

中國一名老伯因為想省力把巨型鐵窗搬進小電梯，結果鬧出大烏龍。他大費周章把窗框卡進電梯後，竟然成了天然屏障，把電梯按鈕被徹底隔離，雖然成功擠進電梯，但卻動彈不得，幸好後來有住戶想搭電梯，這才救出這位困在奇葩處境中的搬運老伯。

搬鐵架自我隔離

從監視器畫面可見，這名老伯為了把這尊鐵窗塞進去，真的是費盡心思調整角度，好不容易將鐵窗順利卡好位置，沒想到卻隔斷他按電梯按鈕的位置，只能在原地乾瞪眼，眼睜睜看電梯為了節能自動關燈，在漆黑的電梯中罰站。

鄰居陪同「坐牢」

在伸手不見五指的空間裡，一人度過漫長的9分鐘，儘管一度有住戶也按電梯搭乘，但電梯門開啟方向卻是在控制面板的另一側，誤入電梯的鄰居只能跟他一起受困電梯「坐牢」。

網見影片笑歪

慶幸最終有熱心鄰居幫忙按電梯，這才幫他們從這座移動監獄中解脫。這段驚險的受困影片讓不少網友看傻眼，笑稱這位老伯是憑實力把自己困住，並強調「人生最慘的不是沒按鈕，而是按鈕就在眼前你卻點不到」，還有人嘲諷這大哥完美演繹了什麼叫自作聰明。

更多鏡週刊報導

正妹員工「徒手打奶茶」稱玩印度哏遭炎上 霸王茶姬總部回應了

大烏龍！網傳李在鎔北京商場狂掃100隻Labubu 三星出面打臉：沒買任何商品

心酸流落柬埔寨！20歲中國女網紅「滿臉污黑吃粥」照曝光 網爆：男友欠債賣掉她