【有片】阿帕契飛官奇蹟生還如「上帝之手」 美軍無人艇「海盜」締造海上救援歷史

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「海盜」無人艇的航程超過1600公里，有效載荷可達約454公斤。（取自薩羅尼克公司網站）



美國與伊朗在荷莫茲海峽的軍事對峙再度升溫。美軍表示，在1架美軍AH-64「阿帕契」攻擊直升機日前在荷莫茲海峽附近遭伊朗無人機擊落後，美國總統川普已下令對伊朗發動3波空襲。雖然機上2名飛行員在海中漂流2小時後，最終透過美軍無人艇「海盜號」完成史上首例的實戰海上救援而獲救，但這起事件仍促使華府採取軍事回應，也恐讓中東停火局勢進一步惡化。

《華爾街日報》（The Wall Street Journal）報導，美國中央司令部（U.S. Central Command，CENTCOM）表示，美軍9日對伊朗發動打擊，以報復1架美軍AH-64「阿帕契」（Apache）攻擊直升機8日在荷莫茲海峽附近遭擊落。

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美國軍方表示，這些打擊行動屬於自衛行動，由美國總統川普（Donald Trump）下令執行。中央司令部在聲明中指出：「這次任務是對伊朗毫無正當理由的侵略行為的相稱回應。」

根據1位美國高級官員說法，美軍共發動3波攻擊，目標均為位於荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）附近的伊朗防空系統還有雷達設施。美國官員表示，當天稍早，川普原本並未被說服有必要對伊朗進行報復。在9日上午接受《華爾街日報》電話訪問時，川普淡化了這起事件的重要性，多次表示這「不是什麼大事」，並強調飛行員並未受到重傷。

官員指出，在國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）和參謀首長聯席會議主席凱恩（Gen. Dan Caine）在白宮簡報期間建議採取軍事行動後，川普改變了想法。赫格塞斯和凱恩向川普提供了更多關於擊中美軍直升機的伊朗「見證者」（Shahed）無人機的最新情報。

伊朗稱並非刻意瞄準這架阿帕契直升機

美國官員表示，這架阿帕契直升機很可能是在阿曼外海執行巡邏任務時遭到無人機擊中。





伊朗官員則表示，德黑蘭並非刻意瞄準這架直升機。不過近來，伊朗持續對航經荷莫茲海峽的商船發射無人機，這些商船都與美方協調來通過荷莫茲海峽。美國官員表示，無論是否為蓄意攻擊，這起事件都足以構成回應理由。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）在社群媒體發文表示：「靠近我國領土活動的外國部隊，始終面臨來自自身人為錯誤、單純事故，或捲入交火的風險。」在美軍發動打擊後，阿拉奇又發文表示：「我們強大的武裝部隊不會對任何攻擊或威脅置之不理。」

在戰爭進入脆弱停火期間，伊朗持續攻擊荷莫茲海峽船隻，而美軍也多次對伊朗目標發動打擊，以阻止德黑蘭進一步強化對這條重要航道的控制。

史上首例利用無人艇執行實戰海上救援

這架直升機在8日深夜遭擊落後，美軍立即展開搜尋行動，尋找兩名成功逃離阿帕契直升機的機組人員。由於阿帕契屬於小型攻擊直升機，並未配備彈射座椅。兩名飛行員最終由美軍無人艇「海盜」（Corsair）救起，成為史上首例在海上利用無人艇執行人員救援的實戰案例。

中央司令部稍早表示，墜機原因仍在調查中。由於阿帕契長期在荷莫茲海峽低空執行海上巡邏與精準打擊任務，因此處於伊朗跨海峽發射無人機的射程範圍內。

中央司令部發言人霍金斯上校（Capt. Tim Hawkins）表示，兩名機組員在天色逐漸昏暗的情況下，在海中漂浮約2個小時。1名美國高級官員形容，機組員能夠成功逃離墜毀直升機，簡直是上帝之手般的奇蹟時刻（a hand of God moment）。

中央司令部表示，在美軍MQ-9「死神」（Reaper）無人機及戰鬥機於空中提供掩護的情況下，兩名飛行員最終由遙控無人艇救起。霍金斯表示，無人艇先將兩名飛行員運送至較安全海域，之後再由救援直升機將他們從無人艇甲板上吊掛救起。



美軍曾在演習中模擬類似救援情境

執行任務的是1艘長約7.3公尺的「薩羅尼克海盜」（Saronic Corsair）無人艇，航程超過1600公里，可搭載約454公斤載荷。「海盜」無人艇由目前唯一通過美軍認證的無人水面載具（USV）美商公司「薩羅尼克」（Saronic Technologies）研製。

這款「海盜」無人艇隸屬於美國海軍首支人工智慧及無人系統作戰單位「第59特遣隊」（Task Force 59）。「第59特遣隊」由現任中央司令部司令庫柏上將（Adm. Brad Cooper）於2021年擔任美國海軍中東部隊指揮官期間成立。

雖然第59特遣隊過去曾多次操作無人艇穿越荷莫茲海峽，但薩羅尼克的「海盜」無人艇是近期才加入部隊的新裝備，並於今年3月底首次部署至中東地區。

霍金斯指出：「我們過去在演習中曾演練過類似的情境，但不完全是這樣的實戰狀況。」曾負責領導第59特遣隊推動無人艇穿越荷莫茲海峽任務的退役海軍上校柯里丹（Colin Corridan）則稱：「海軍花了好幾年的時間證明，在全球最複雜、最具戰略重要性的水道之一，無人系統是值得信賴的。」

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