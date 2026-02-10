有片／阿根廷外海意外直擊巨無霸水母 公車大小美如海中彗星

研究團隊首度在阿根廷外海拍攝到巨大幻影水母。（翻攝YT@Reuters）

綜合外媒報導，科學家指出，這種水母從1899年被發現至今，因行蹤神出鬼沒，僅留下約100次的紀錄，過去多是在拖網發現死亡殘骸，去年12月底，研究船R/V Falkor(too)在阿根廷外海執行探測任務時，遙控潛水器於水下約250公尺處，驚喜撞見這名優雅的深海訪客。

捕食方式與一般水母不同

這次拍攝不僅展現捕捉到巨大幻影水母如水中絲帶般的曼妙姿態，更首度觀察到牠們在自然棲地的完整樣貌，這類巨大幻影水母是海洋界的巨無霸，摒棄了傳統的刺細胞捕食法，改用壯觀的口腕捕捉魚蝦，徹底顛覆了過往對水母掠食方式的刻板印象。

與水母魚共生

有趣的是，研究團隊還直擊水母魚鑽進水母懷抱，在食物稀缺的午夜帶，小魚把巨大水母當成移動保壘避難，並順便幫忙清理寄生蟲，形成互利互惠的深海盟友。這種各取所需的共生模式在巴塔哥尼亞水域是頭一遭被拍到，對阿根廷海洋生態學研究而言，是一項指標性的重大突破。

這趟從布宜諾斯艾利斯出發的考察之旅一路挺進到火地島，不僅讓巨大幻影水母再次驚豔世人，還發掘28種疑似新物種，包含充滿生機的珊瑚礁系統與各種奇特海蟲、海葵。

