有片／阿蘇山空難影片曝光？ 監視畫面顯示直升機有如被「吸入」火山口

載有1名日本飛行員與2名台灣觀光客的小型直升機，週二（20日）上午墜毀在九州熊本的阿蘇山地區。網路流傳的火山口監視影片顯示，鏡頭當時可能拍到墜機的瞬間，直升機就像是被「吸入」火山口之中。

在社群平台X上流傳的影片，看起來是對著螢幕翻拍的畫面，畫面中有像是直升機的物體，空中接近煙霧繚繞的火山口，接著突然加速「飛向」火山口壁，然後就消失在煙霧之中。

這段影片的畫面沒有顯示時間日期，是日本網友在週二下午貼出。而其中直升機最後消失的地方，與日本警方的描述發現飛機殘骸的地方吻合，就是在火山口的山壁。

日本警方雖然已經從空中目視到墜機殘骸，但由於入夜以及當地濃霧、火山氣體阻礙，搜救困難，晚間已經停止搜救，明日一早重新開啟搜救行動。

