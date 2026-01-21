【有片】阿蘇火山觀光直升機已發現殘骸 警消濃霧中設法搜救台灣遊客

20日傍晚左右，載有兩名台灣遊客的觀光直升機殘駭在阿蘇中岳火山口北側斜坡上被發現。（取自熊本縣警察本部）



一架載有2名台灣遊客的觀光直升機20日在熊本阿蘇火山失聯，當地警消21日已在阿蘇中岳第1火山口北側斜坡上發現機體殘骸；機身受損嚴重。截至當地時間11時許，現場因濃霧與火山氣體等因素難以靠近，警消正設法搜救。

疑似直升機墜落位置。（取自X／@n59_0Y0_32a)

現場搜救難度高 熊本承諾全力支援

綜合熊本日日新聞等日媒報導，當地時間7時半左右，熊本縣警察與阿蘇廣域消防本部已在現場附近設置指揮部，動員約50名警消實施救援。目前尚未發現日籍飛行員（64歲）以及兩名台灣遊客（男性41歲，女性36歲）的蹤跡，警消雖然準備展開搜索，但因周邊濃霧未散，因此仍在研擬營救方式。

台灣駐日代表李逸洋21日深夜接獲行政院長卓榮泰的指示，請日方全力搜救。熊本縣知事木村敬同日上午錄製影片回覆：「從台灣前來熊本的旅客昨天在阿蘇火山口被捲進直升機事故，目前生死未卜，我們感到十分痛心。我上禮拜去台灣出差，才剛再次體會到台灣對於熊本來說是獨一無二的夥伴這件事，因此我感到心如刀割。」

木村指出：「今天清晨起搜救隊正前往火山口，在祈禱乘客平安的同時，熊本縣也會繼續與相關機構合作，直到最後都會全力以赴地搜救乘客。」

日本運輸安全委員會已派遣兩名事故調查官前往現場。

該直升機是岡山市飛航業者「匠航空」所營運，該公司與消防人員指出，直升機於當地時間20日上午10時52分自阿蘇卡德利動物樂園（カドリー・ドミニオン）起飛，11時許突然失聯。消防部門收到報告稱，有通報顯示智慧型手機的碰撞偵測功能被觸發，消防人員曾試圖回電，但始終無法接通。

