【有片】陳菊中風第一時間就請辭 賴清德：為讓她好好復健當時未同意

監察院長陳菊自2024年12月以來，因健康因素請假至今，總統府今天（28日）發布總統令，宣告監察院監察委員並為院長兼國家人權委員會主任委員陳菊已請辭，予以免職。總統賴清德受訪時表示，陳菊因為中風，第一時間提出辭呈，但他認為陳菊有機會回到崗位，讓她好好復健，最近她再提辭呈，他才勉予同意。

賴清德今天晚上受訪時表示，陳菊是美麗島受刑人，一生為台灣民主奮鬥，後來陸續擔任國民大會代表、高雄市長、總統府秘書長、監察院長，為國家、為社會，也為人民做出貢獻。



賴清德透露，陳菊因為中風身體不方便，在第一時間就提出辭呈，當時他認為陳菊若好好復健，是有機會重新回到崗位上，繼續為社會服務。後來因為陳菊復健需要更長時間，他也想讓陳菊專心復健。







賴清德表示，由於陳菊近日又提出辭呈，他勉予同意，也希望她能夠早日康復。監察院長一職由副院長李鴻鈞代理。（責任編輯：殷偵維）