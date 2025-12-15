有片／雪梨奪槍勇男父母受訪：「他救人不管信仰，他只是不想看到有人被殺」

澳洲雪梨邦迪海灘槍擊案中，一名水果店老闆阿美德奮勇奪下其中一名槍手的槍，阿美德的父母12月15日在雪梨接受澳洲廣播公司（ABC）訪問。翻攝ABC網站



12月14日發生在雪梨邦迪海灘的槍手濫射猶太人活動屠殺案震驚全球，然而令人寬慰的是，一名水果店老闆阿美德（Ahmed Al Ahmed）奮勇奪下其中一名槍手的槍。這位英雄的父母來自敘利亞，他們接受澳洲媒體採訪表示，兒子當時只是應朋友邀請去喝個咖啡，看到在殺人的場景，就決定奮勇上前，完全不會管信仰國籍或背景。

阿美德的父母穆罕默德（Mohamed Fateh Al Ahmed）與馬拉凱（Malakeh Hasan Al Ahmed），週一（15日）接受澳洲廣播公司（ABC）訪問時說，他們的兒子真的做出英雄之舉，他們感到無比驕傲。對於阿美德的傷勢，這對父母說，兒子的肩膀中了四、五槍，仍有幾顆子彈還在他的體內。

穆罕默德與馬拉凱表示，他們的兒子是在2006年抵達澳洲，成為澳洲公民；他們夫妻是在幾個月前才從敘利亞抵達澳洲，在此之前他們家人一直分隔兩地。

阿美德的父母不會說英語，母親戴著頭巾，兩人透過翻譯接受ABC的訪問。

穆罕默德說，阿美德當天接到朋友電話，邀他去邦迪海灘喝杯咖啡。他去和朋友會面後，槍擊發生了。阿美德看到其中一名槍手躲在樹的後面，他決定要上前阻止。當這名槍手打完子彈時，阿美德猛撲上前，成功奪下槍枝。

43歲的阿美德（白衣男子）衝上前，徒手奪下槍手沙吉德阿克拉姆的槍，這段英勇畫面在全球引起迴響。翻攝澳洲ABC新聞網站

但在此同時，被奪槍的槍手的同夥，從另一邊的陸橋向阿美德開槍，穆罕默德說：「他看起來拿著一把狙擊槍，或者是什麼我不知道，他企圖殺掉我兒子，打中了他的肩膀。」

在12月14日雪梨邦迪海灘屠殺事件中，奮勇對槍手奪槍的水果店老闆阿美德。翻攝X

母親馬拉凱說，阿美德挺身而出純粹就是因為不想看到再有人被殺，她說：「他看到他們正在死去，人們正在失去生命，當那個傢伙（槍手）彈藥用完時，他從他手中奪走了槍，但他中彈了，我們祈求真主拯救他。」

父親穆罕默德也說，有3歲與6歲兩個女兒的阿美德，願意保護任何人的性命，不管他們是什麼背景，是什麼信仰。

他說：「當他做出這些行為時，他並沒有考慮他所拯救的人的背景，有人正在街上死去。他不會去管這些人是什麼國籍。特別是在澳洲這裡，公民之間沒有任何區別。」

奪槍勇者還要動幾次手術，民眾不斷到醫院獻花打氣

根據澳洲警方後來公布的調查資訊，發動邦迪海灘恐怖攻擊的是一對50歲與24歲的父子。ABC與其他澳媒報導指出槍手父子的姓氏為阿克拉姆（Akram），分別是父親沙吉德（Sajid Akram）與兒子納維德（Naveed Akram）。

被阿美德奪槍的是父親槍手沙吉德，他後來被警察射殺。兒子納維德被警察開槍制伏，目前命危。

阿美德的另一個表親阿坎吉（Jozay Alkanji）週一早上說，阿美德已經成功完成第一次手術，可能還要動兩到三次手術，不過他正在復原。

英勇對恐怖分子奪槍的阿美德自身也中彈，正在雪梨醫院接受治療。翻攝澳洲7News

在阿美德就醫的雪梨聖喬治醫院外，不斷有民眾前來向阿美德致意，為他祈禱。

其中，一對夫妻米夏波雪夫與維若妮卡波雪夫，帶著7歲的女兒米洛斯拉娃到醫院獻花。維若妮卡接受路透社訪問時說：「我的丈夫是俄國人，我的父親是猶太人，我的祖父是穆斯林。這件事不只是關乎邦迪海灘，而是我們每一個人。｣

小女孩米洛斯拉娃拿著的花束上有張卡片，上面寫道：「致阿美德：敬你的勇氣以及拯救性命的行動。」

