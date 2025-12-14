即時中心／徐子為、陳治甬報導



澳洲雪梨邦迪海灘（Bondi Beach）當地時間今（14）日下午約6時許（台灣時間下午約4時許），發生一起大規模槍擊案，釀多人傷亡，目前已知有10人死亡，包括1名槍手，以及至少12人受傷，救護人員已到現場救治傷者。新南威爾斯州警局表示，本案的槍手有2人，其中1人已遭警方擊斃，另1名嫌犯則是受重傷命危，目前遭警方拘留。案發後，網上瘋傳一段勇敢大叔肉身制伏槍手的影片，掀起網友熱烈討論。





據了解，當地今舉辦猶太教「光明節」（Hanukkah）活動，未料參與該活動的猶太人被這2名黑衣男子針對行兇，下午持步槍到該處掃射，多人中槍倒地。



一段側錄影片則顯示，一名大叔以肉身制伏槍手。影片顯示當持槍手正開槍，身穿白衣的大叔則埋伏在一輛白色轎車後，利用槍手視線死角迅速靠近，趁機上前擒抱住槍手，雙方一陣扭打後，大叔順利將步槍奪走，並將槍口反過來對槍手，逼迫槍手離去，大叔將槍放下後，槍手竟還一度想上前搶回槍，該名勇大叔則是拿起石頭往對方砸，最終成功將搶手逼離現場。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／有片！雪梨海灘槍手掃射中 英勇大叔機警擒抱凶嫌奪槍

