有片／雪梨邦迪海灘發生多起槍擊 2槍手被捕、多人倒地死傷不明

澳洲雪梨知名的邦迪海灘（Bondi Beach）週日（14日）發生槍擊事件，警方仍在處理中，敦促所有民眾遠離該地區，進行掩蔽。

《雪梨晨鋒報》（The Sydney Morning Herald）報導說，有人指出在這個著名的海灘發生了多起槍擊事件，但尚不清楚是否有人中彈。數以百計的民眾逃離現場，警車魚貫進入。

報導中表示，約是在當地時間傍晚18時40分開始有槍聲以及警車聲。有目擊者說，海灘現場「到處都是血，至少有10個人倒在地上」。其他目擊者表示槍手至少開了50多槍。網路流傳影片顯示警員似乎在現場對倒下的民眾進行心肺復甦術。

網路流傳影片顯示，兩名黑衣人士似乎在海灘旁的步道陸橋上，朝著海灘方向開火。隨後，警方似乎制伏了兩名男子。

負責該地區的新南威爾斯州警方在 X上發文稱：「現場的任何人都應尋求掩蔽。」之後，警方證實他們已經拘捕2人。

