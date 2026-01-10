（有片）雷虎無人機已獲美軍少量採購 陳冠如盼透過無人艇造更大的船

〔記者吳哲宇／桃園報導〕去年台北國防工業展規模躍升，匯聚14國、超過400家廠商展出，向國際展現台灣的國防工業實力，而在無人機廠商雷虎科技的攤位上，董事長陳冠如全程參與3天的展期，不論何時經過，都能見到他不厭其煩的為來訪的民眾重複講解，這景象也並非這一屆限定，而是每屆展出都親自下場解說，就算講到沙啞，也不能阻止他向民眾展現對無人機科技的熱情展望。

而看著陳冠如頻繁與第一線接觸，不了解他的人，可能會以為他是白手起家的創業家，但其實他是愛之味所屬的耐斯集團第二代，更曾任國票金控董事長。當初看中雷虎，不僅得益於國票證券副董事經歷的眼光，也與他早年熱愛玩具模型、電玩有關。對此陳冠儒透露，公司內所有產品的命名，全都與電玩遊戲有關，例如雷虎競爭美軍無人機的overkill系列，靈感就來自於SEGA的遊戲。

陳冠如對電玩、玩具的熱愛，成為全體公司員工的信心來源，這使他們不用擔心失業的問題，而且公司還會持續成長。自陳冠儒接手雷虎後，公司並延伸出生醫、無人機、遙控模型和包材四大營收支柱。其中在美國的遙控車子公司，僅憑30人的團隊，就發展成美國市場最大遙控車廠商。

得益於雷虎長年經營遙控模型累積的搖導控技術，以及陳冠如接手後積極發展無人機的方向，不僅已經取得美國軍用藍色認證無人機清單資格，並獲得美軍少量採購，接下來也將參與美國戰爭部的無人機競賽標案，力拼加入美軍體系，另一方面仍持續深耕台灣政府訂單，投入競爭國軍甲、乙、丙、丁、戊5款軍用商規無人機標案。

在無人船領域，自去年參與中科院無人船性能展示後，雷虎也針對無人船進行性能研改，並穩健朝量產目標前進，目前已在嘉義大埔美工業區，興建面積7千坪生產組裝中心和測試場域，將生產無人機和無人艇。

陳冠如並補充，在站穩6到8公尺級距的小艇生產後，公司也計畫購入更大的5000噸級沖壓機，製造12公尺長的小艇，這樣就能嘗試切入承接國軍的突擊艇訂單，未來也會學習其他船廠，跟上腳步嘗試外銷至東南亞。

