有片／靈動X型周媛「無碼實戰片」外流 撈金破億主帳號遭封殺原因曝光

網紅周媛靠線上課程進帳近上億，近期帳號慘遭封殺。（翻攝微博）

打著性商教母名號闖蕩江湖的網紅周媛，最近成了網路流量密碼。可惜好景不常，她的主要帳號「黑白顛周媛」被平台官方永久停權，網路上更爆出關於她的無碼實戰影片，引發熱烈討論。

周媛教導女性如何透過表情和肢體動作展現魅力，影片裡最常聽到的就是「眼神給出去，我的身體形成一個X字型」，這些舉動被部分網友罵翻，批評她是在教人當情婦，留言紛紛嘲諷：「身為女生看到她那個眼神差點把24kg啞鈴噴出去」「男人真的會喜歡這種嗎？」「她應該是名媛培訓班的老師，那種教女生不務正業整天學著討好男人的那種課程」。平台最後也出重手，以散布低俗內容為由將她踢出社群。

網上瘋傳周媛線上課程傳授實戰片的畫面。

雖然評價兩極，但她確實靠著這套心法賺進大筆鈔票，從人民幣9.9元到999元不等的課程應有盡有，吸引了超過1萬名學生買單。算下來她已經海撈2400萬人民幣（約台幣1億元）以上。

不過有網友現身說法，表示自己貪便宜買了9.9元的入門課，沒想到看完後讓該名網友大開眼界，吐槽內容簡直太離譜，課程竟然是在傳授如何說情趣挑逗話，學院為了增加教學真實感，竟然打造了許多不同主題的模擬房間。會員們可以在這些房間裡進行角色扮演，體驗各種親密互動的臨場感。

