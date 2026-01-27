有片／頭離地僅幾公分！非法移民「肉身掛車底」偷渡英國 搏命自拍高速狂飆

這名疑似偷渡客對著鏡頭說話時，這輛大貨車似乎正沿著一條主要幹道高速狂飆。（翻攝自tiktok）

1名疑似偷渡客的男子拍攝影片炫耀自己成功潛入英國，畫面中他整個人躲在1輛高速行駛的大貨車底部，頭部距離路面只有幾公分，險象環生。這段在TikTok上流傳的短片顯示，這名年輕人把自己卡在車體下方，雙腿掛在一根桿子上，上半身懸空，離地面近得嚇人。當這名疑似偷渡客對著鏡頭說話時，這輛大貨車似乎正沿著一條主要幹道高速狂飆。

同一天由同一個帳號發布的另一段影片則拍到，1名男子將自己塞進聯結車車頭與貨櫃之間的縫隙，藉此攀附在一輛停在路邊的貨車上。鏡頭隨後一轉，畫面變成1名男子在飯店房間的鏡子前自拍，看似正在慶祝，這間房間設備新穎，還附有高級淋浴間，據傳是由納稅人買單的安置旅館。這2段影片都加上了英國國旗的表情符號，並發文寫道「終於，我的兄弟做到了，英國歡迎你」，另一則標題則寫著「來自英國內部的接應兄弟」。

目前有越來越多移民改用躲藏在大貨車或轎車裡的方式潛入英國，而不願冒著生命危險搭乘小船橫渡英吉利海峽。這些躲在貨車裡的偷渡客通常是在法國北部上車，一路保持隱密直到車輛進入英國境內。這2段影片引來許多粉絲留言崇拜與支持，有人留言「恭喜」並稱該男子為「英雄」，還有人寫道「祝你健康，我的兄弟」，另一人則補充說：「感謝阿拉保佑平安」。

這種從法國經由貨車偷渡英國的手法，據傳最早是由阿爾巴尼亞幫派首創，1名被定罪的人蛇集團成員形容這招「簡單」且「低風險」，因為人蛇只需要把客戶藏在汽車後車廂混上渡輪就好。一旦車子開上渡輪的車輛甲板層，偷渡客就會跳出車外，通常會割開帆布鑽進旁邊的大貨車裡。

隨後，人蛇會把那輛貨車的車牌號碼傳給英國當地的同夥，等貨車離開多佛港後，同夥就會尾隨在後，趁車子停下來時把人接走。倒楣的貨車司機通常完全不知情，但如果在車上被查獲藏有偷渡客，司機恐面臨最高1萬英鎊（約新台幣43萬元）的罰款。1名前英軍士兵「尼克」，之前曾幫阿爾巴尼亞幫派幹過人蛇，去年就在《BBC》的Podcast節目中揭露了這套操作模式。

